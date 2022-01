Guardian NSG-M est certifiée CSPN par l’ANSSI

janvier 2022 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. annonce avoir reçu de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) le Visa de sécurité pour la certification CSPN de son produit Guardian NSG-M (version 21.3 rapport de certification ANSSI-CSPN-2021/28), suite à une procédure d’audit et de tests très rigoureuse. Guardian est la première solution de sécurité OT et IoT de ce type à être certifiée par l’ANSSI pour sa capacité à fournir une visibilité, une sécurité et une surveillance absolue des actifs OT, IoT, IT, edge et cloud.