Guardia Cybersecurity School scelle 3 partenariats exclusifs et renforce l’employabilité de ses étudiants

juillet 2023

Garantir aux étudiants une formation en adéquation avec le besoins des entreprises

Dans le cadre de ces partenariats, les experts de Squad, de ComCyberGend et de Sopra Steria partageront leur expertise technique et leur savoir-faire aux étudiants de l’école. Ces derniers auront l’opportunité d’interagir avec les consultants, d’apprendre de leur expérience et de se familiariser avec les défis réels auxquels ils sont confrontés. À titre d’exemple, Squad et Guardia Cybersecurity School collaboreront étroitement sur des sujets techniques, en organisant des ateliers, des conférences et des animations telles que des CTF (Capture The Flag) et des soirées Osint.

Le partenariat implique également que Guardia Cybersecurity School intègre les conseils de perfectionnement de Squad. Les membres de la direction de l’école se tiendront informés des évolutions technologiques et des exigences du marché en temps réel, afin d’adapter le programme pédagogique en conséquence.

« Cette approche nous permet de former des profils de type “ingénieurs” opérationnels et agiles, capables de maîtriser les dernières technologies et de relever les défis de la cybersécurité avec succès » analyse Valérie Dmitrovic, cofondatrice et directrice générale de Guardia Cybersecurity School.

Dans un secteur en constante évolution et face à des enjeux de sécurité de plus en plus complexes, les partenariats entre les écoles spécialisées et les acteurs de premier plan sont essentiels pour garantir une formation de qualité et préparer les professionnels de la cybersécurité de demain.

« Pour bien former nos étudiants et répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences et d’employabilité des futurs diplômés, il est essentiel de nouer des partenariats avec les grands acteurs du secteur » explique Valérie Dmitrovic, cofondatrice de Guardia Cybersecurity School.

Renforcer les liens entre les acteurs de l’écosystème de la cyberdéfense

La sécurité numérique est une priorité pour les États, et la France ne fait pas exception. Face à la menace cyber, les gouvernements investissent massivement pour assurer leur sécurité et leur autonomie stratégique. Grâce au partenariat avec Guardia Cybersecurity School, ComCyberGend renforce ses capacités dans le domaine de la cybersécurité, contribuant ainsi à la protection des citoyens et à la lutte contre la cybercriminalité. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de ComCyberGend visant à renforcer les synergies entre l’État et les acteurs privés pour mieux prévenir les risques cyber.

« Après avoir rejoint le Campus Cyber, la Gendarmerie nationale, par le biais de ComCyberGend, a rejoint début 2023 l’association InterCERT, regroupant des CSIRT du secteur privé et public. Le partenariat signé avec l’école Guardia Cybersecurity School s’inscrit dans cette continuité » détaille le Général de division Marc BOGET, commandant le ComCyberGend.

Attirer les futurs talents

Les trois partenaires s’engagent à accueillir des alternants de l’école au sein de leurs services. Jeanne-Elise Rossi, directrice de l’attractivité des talents chez Sopra Steria, explique les raisons qui ont motivé ce partenariat :

« Pour accompagner nos clients nous recherchons de futurs collaborateurs qui travailleront notamment sur des projets en défense et sécurité, cybersécurité et cyberdéfense. A travers ce partenariat avec Guardia Cybersecurity School nous souhaitons attirer encore plus de talents, qui sont les acteurs de la transformation numérique de demain. »

A propos de ComCyberGend

Créé en février 2021 (et devenu opérationnel en août 2021), ComCyberGend est un organisme relevant du ministère de l’Intérieur. Son objectif principal est d’animer, de coordonner, de mettre en cohérence, de renforcer et de rendre plus visibles et lisibles les capacités de la gendarmerie dans le domaine cyber, que ce soit en termes de prévention, de formation ou d’investigations.

A propos de Squad

Fondé en 2011, Squad est un cabinet de conseil et d’expertise qui fait partie du TOP10 français des spécialistes de la cybersécurité, certifié PASSI RGS et LPM. Les performances de SQUAD sont validées dans les classements français (SYNTEC-KPMG, Deloitte, Les Echos) et européens (Financial Times, Deloitte). Squad ambitionne de devenir le leader européen du secteur à l’horizon 2025. Squad accompagne ses clients en France et à l’international grâce à ses 11 agences : Paris (siège), Aix-en-Provence, Sophia Antipolis (Nice), Toulouse, Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lille, Montréal, et Genève.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2022.

A propos de Guardia Cybersecurity School

Première école d’informatique dédiée à la cybersécurité en France et accessible post-bac. Son objectif est de former les futurs talents français experts de la sécurité numérique qui sauront protéger nos entreprises et institutions. Co-créée avec les entreprises du secteur, le programme pédagogique par projet est au plus proche des besoins du marché et des entreprises. Il est conçu pour former des techniciens opérationnels et agiles, capables de maîtriser les évolutions technologiques. Située à Lyon et Paris, Guardia Cybersecurity School accueille 140 étudiants pour sa première rentrée en septembre 2022. L’école est co-fondée par Valérie Dmitrovic, Thierry Debarnot et Jean-Baptiste Racoupeau et appartient au groupe lyonnais d’enseignement supérieur Quest Education Group.

A propos de Quest Education Group

Quest Education est un groupe d’enseignement supérieur créé en 2018 par Thierry Debarnot, Valérie Dmitrovic et Jean-Baptiste Racoupeau. Les écoles du groupe (Gaming Campus et Guardia Cybersécurité School) sont des organismes d’enseignement supérieur spécialisés, privés et sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et des rectorats. Les campus se situent en centre ville de Lyon et Paris. Quest Education Group adopte une approche innovante au travers d’une pédagogie par projets adaptée à la réalité du marché permettant de développer une employabilité durable et une adaptabilité permanente.

Contact presse : paulineraudconsulting@gmail.com 07 66 60 64 76

