Guardea lance sa plateforme de cybersécurité B2B

avril 2021 par Marc Jacob

Le concept développé par Guardea est parti d’un simple constat. Les TPE et les PME ne sont pas protégées et comprennent difficilement comment faire. Cette start-up marseillaise a ainsi décidé de faire évoluer son organisation afin de mieux démocratiser et faciliter l’accès à une cybersécurité plus adaptée et évolutive en fonction des performances de chaque entreprise.

"Organisée en guichet unique, Guardea a pour mission, via ses offres de coaching, d’assurer une cybersécurité de confiance et de proximité 7/7, utile et accessible à toutes les organisations en mouvement", souligne Ely de Travieso, fondateur de Guardea et président du Clusir Paca.

Transformation en "mode start-up"

Porteur de multiples innovations, le numérique engendre de nouvelles failles, souvent exploitées à des fins malveillantes. En réponse, fort d’une expertise de plus de 20 ans, Guardea vient de développer et de lancer la première plateforme française B2B de cybersécurité pour lutter contre le piratage en proposant des offres de coaching à partir de 39 euros par mois.

Une innovation européenne made in Marseille qui pourrait répondre à de nombreux enjeux cyber, au sein d’une société en plein essor du télétravail, et donc confrontée quotidiennement aux risques cyber ! Poussée vers l’international, les équipes de Guardea se préparent déjà pour s’ouvrir en 2022, aux marchés frontaliers.