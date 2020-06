Groupe DFM absorbe la société RVJ

juin 2020 par Marc Jacob

Expert français en systèmes d’impression, informatique d’entreprise et télécoms depuis plus de 18 ans, le Groupe DFM (38 M€ de CA – 180 collaborateurs) accélère le développement de son département Sécurité et annonce l’absorption de la société RVJ, experte en solutions de sécurité électronique à destination des PME/ETI/Grands Comptes.

Lancée fin 2017, l’activité « Sécurité électronique » du Groupe DFM est venue consolider une offre globale de services à forte valeur ajoutée, déjà orientée autour de trois domaines d’expertise : gestion des systèmes d’impression et solutions documentaires (GED), infogérance et réseaux, et télécoms.

Aujourd’hui, afin d’accompagner la croissance de cette activité, le Groupe DFM annonce l’absorption de la société RVJ. Cela s’inscrit dans le plan de réorganisation global du groupe, destiné à apporter une qualité de service supérieure à ses clients.

« Le rapprochement avec RVJ est stratégique pour le Groupe DFM. Face à l’évolution de la demande et l’exigence de nos clients en matière de sécurité des biens et des personnes, cette acquisition va permettre à nos équipes déjà en place de monter en compétences et d’acquérir une meilleure expertise. Cela impactera positivement la performance et la qualité de nos prestations, et nous permettra de mieux servir nos clients. Ce rapprochement renforce également notre portefeuille clients avec l’intégration de belles références grands comptes, notamment sur les secteurs de la logistique, des transports et de l’automobile » explique Dan DJORNO, co-fondateur et gérant du Groupe DFM.

Fondée en 2018 par Jonathan DEL PIN et Rudy POARD (occupant depuis plus de 15 ans des postes stratégiques chez Xerox, Stanley Security ou encore Siemens), la société RVJ n’est pas totalement inconnue du Groupe DFM. En effet, ce dernier a accompagné la création de cette structure il y a deux ans, son développement et s’est positionné comme garant commercial, pour permettre à RVJ de concrétiser ses approches Grands Comptes.

A travers ce rapprochement, Jonathan DEL PIN prend la Direction des Opérations du département Sécurité Électronique, au sein du Groupe DFM, tandis que Rudy POARD sera en charge de la Direction Commerciale de l’activité.