Group CISO

octobre 2021 par Elite Cyber Group

Venez rejoindre l'une des pointures montantes de la French Tech qui est en ce moment même dans une phase de croissance explosive !



Comptant aujourd'hui une équipe Cybersécurité opérationnelle de 5 personnes, ils recherchent aujourd'hui un/e Chef d'Orchestre qui aidera la Direction à faire évoluer la Cybersécurité au sein d'un Groupe qui grandit très vite.



Directement rattaché(e) à l'un des Co-founders, vous aurez notamment en charge :



- Définition, mise en place, évolution de la PSSI

- Etablissement et mise en place des Contrôle IT Security et rédaction de la documentation correspondate

- Suivi des certifications déjà mises en place (ISO 27001 et SOC2) et implémentation de nouvelles certifications jugées pertinentes

- Cartographie des risques Cybersécurité

- Elaboration PCA/PRA

- Pilotage des audits internes et externes

- Management de l'équipe Cyber (5 personnes)

- Formation et sensibilisation users

- Reporting

- Pilotage des prestataires externes sur la sécurité physique



Votre profil :



- Expérience de 10 ans minimum sur le rôle de CISO

- Expérience obligatoire dans un contexte start-up/scale up et au sein d'une société SaaS

- Anglais courant

- Expérience contexte moyenne/grande entreprise

- Expérience sur le pilotage de prestataires externes pour la sécurité physique

- Expérience sur mise en place de normes et certifications sécurité







#France #PARIS #CISO #ChiefSecurityInformationOfficer #RSSI #ResponsabledelaSécuritéInformatique #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cert #computeremergencyresponseteam #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies #Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #englis





Salaire : 150k€ to 170k€ package

Date annonce : 14/10/2021

Date de debut : 14/10/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...