Grenoble Ecole de Management transforme son programme d’enseignement avec Zoom

février 2022 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce que Grenoble Ecole de Management a choisi sa plateforme pour faire évoluer son programme d’enseignement et gagner en accessibilité et en flexibilité. En adoptant les solutions Zoom, Grenoble Ecole de Management a pu mettre en place un apprentissage hybride entre distanciel et présentiel tout en conservant une certaine flexibilité grâce à son dispositif "GEMHyflex" (Grenoble Ecole de Management Hybride Flexible).

En utilisant Zoom, la Business School dispose aujourd’hui d’une flexibilité d’enseignement accrue pour les élèves tout en restant facile d’utilisation pour les professeurs, notamment grâce à l’intégration de Zoom à Office 365. Les multiples écrans disposés dans la classe et la fonction tableau blanc associée offrent aux intervenants l’opportunité d’interagir avec le public en présentiel comme en distanciel. Ce type de pédagogie innovante renforce considérablement l’intégration et les échanges et permet même d’assurer les enseignements lorsque les participants ne sont pas situés dans un même lieu.

Aujourd’hui, Grenoble Ecole de Management possède 45 salles GEMHyflex qui ont été équipées de Zoom Rooms et leur utilisation surpasse l’enseignement comodal. Des réunions, conférences, ateliers et webinars sont aussi organisables facilement grâce aux fonctionnalités dédiées de la plateforme Zoom.

« Dès la reprise des cours en présentiel, nous avons compris que nous ne reviendrons jamais à un mode 100 % en présentiel, et la situation actuelle nous donne d’autant plus raison », déclare Christophe Roussy, Chef du Projet en Innovation Technologique de Grenoble Ecole Management. « Cela fait bientôt 18 ans que l’on nous parle d’e-learning et c’est ce que nous avons réussi à mettre vraiment en place avec Zoom. Avec les salles GEMHyflex (Zoom Rooms), non seulement on permet à des gens à distance d’être dans la même salle que leurs confrères sur place, mais nous créons aussi une nouvelle pédagogie flexible et adaptable avec de nouveaux outils. »

L’intérêt de Grenoble Ecole Management pour la solution Zoom est antérieur à 2020, période à laquelle son laboratoire d’innovation technologique GEMLABS effectuait déjà des tests avec la solution. Son utilisation s’est généralisée pour pallier les difficultés rencontrées lors de la pandémie, l’école s’étant équipée de plusieurs licences. Lors du confinement, elle a ainsi pu assurer la continuité de ses cours de langues et a été séduite par l’excellente qualité vidéo de Zoom Rooms. Même avant la crise sanitaire, deux salles avaient déjà été équipées de la solution pour de la veille technologique et son utilisation avait parfaitement correspondu aux attentes de Grenoble Ecole de Management. Ces différentes utilisations de la solution Zoom Rooms ont donc convaincu l’école de mettre à profit les outils de la plateforme pour instaurer cette expérience pédagogique de manière plus durable.

À propos de Grenoble Ecole de Management (GEM)

Créée par les entreprises technologiques et innovantes de l’écosystème grenoblois en 1984 en réponse à la demande de managers capables de travailler avec des ingénieurs, Grenoble Ecole de Management (GEM) a depuis développé une solide expertise en Management de la Technologie et de l’Innovation. Elle est aujourd’hui une Business School au rayonnement international avec ses 3 accréditations et ses classements (Shanghai 2020 : top 5 France Business Administration - Figaro 2020 : top 7 France - Financial times 2020 : 28e Europe). Avec plus de 65 millions de budget annuel, 8000 étudiants, 700 partenaires et 500 collaborateurs, elle est un acteur majeur de l’enseignement supérieur en Europe et en France, reconnue pour son innovation pédagogique, son engagement sociétal et son ouverture au monde. En 2020, elle franchit un cap avec le modèle révolutionnaire de Business Lab for Society, devenu Société à Mission en mars 2021, et affirme sa volonté de construire l’école du futur, pilier de son plan stratégique 2020-2025. Sa mission est désormais d’apporter des réponses aux grands défis du XXIe siècle et contribuer à un monde plus résilient, plus juste, plus pacifique, plus responsable.