Grâce à Western Digital et Qumulo, l’IHME se dote d’une capacité de stockage pour l’analyse de données médicales

janvier 2021 par Marc Jacob

Créateur de solutions de gestion des données au service de causes mondiales, Western Digital Corp. vient d’annoncer que l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), en partenariat avec Qumulo, leader des solutions de gestion des fichiers de données au sein des environnements de clouds hybrides, a choisi les disques durs Ultrastar DC HC550 18 To et les disques SSD NVMeTM Ultrastar DC SN640 de Western Digital pour ses travaux d’étude sur le COVID-19 et le déploiement des vaccins associés.

Implanté au sein de l’école de médecine de l’Université de Washington, l’IHME est une structure de recherche indépendante qui publie des informations pointues sur la santé publique, qui permettront aux pouvoirs publics et aux institutions médicales de prendre des décisions éclairées susceptibles de sauver des vies.

« Lorsque l’OMS a fait état publiquement de l’existence d’une pandémie, les sollicitations ont afflué des hôpitaux, des administrations et des gouvernements, réclamant tous des modélisations de données et des prévisions d’évolution », souligne Serkan Yalcin, Directeur de l’infrastructure informatique de l’IHME. « Dès le départ, en faisant équipe avec Qumulo et en utilisant des disques Western Digital, nous avons été en mesure d’obtenir une vision unique de la situation à partir de centaines de millions de points de données. Ce panorama complet, mis à disposition des autorités, leur a permis de consulter les résultats obtenus et de les relayer auprès de leurs équipes. Avec le début de la vaccination aux quatre coins du monde et les données supplémentaires obtenues, nous avons même pu poursuivre nos projections pour fournir aux décideurs les informations fiables ».

Une infrastructure de stockage haut de gamme est essentielle pour capturer et analyser de gros volumes de données. Qumulo fournit la plate-forme de gestion de fichiers de données qui permet aux organisations de stocker et de gérer sans peine ces contenus. Son système de stockage hybride en cache, le C-432T, est dédié aux datacenters exploités pour gérer les environnements de clouds privés et publics. Extrêmement performant, il repose sur une architecture évolutive de manière dynamique et offre une visibilité en temps réel sur les données, essentielle pour des organisations telles que l’IHME qui traite d’énormes volumes d’informations.

Le système de Qumulo est équipé des disques durs Ultrastar DC HC550 18 To de WD bénéficiant de la technologie HelioSeal®, grâce à laquelle ils offrent des capacités élevées et sont peu énergivores tout en étant très fiables. Les disques SSD NVMe Ultrastar DC SN640 de WD permettent d’obtenir des performances idéales, avec des vitesses en lecture séquentielle jusqu’à six fois plus élevées que celles des SSD SATA, ce qui représente un gain de rapidité notable pour l’analyse de données. Avec les appareils de stockage à intégration verticale de Western Digital, le C-432T de Qumulo offre 432 To de stockage brut pour une configuration 2U.

« Notre collaboration avec Western Digital nous a permis de fournir à l’IHME une plate-forme de fichiers rapide, fiable et capable d’analyser jusqu’à 20 fois plus de données par jour que les solutions utilisées auparavant », souligne Ben Gitenstein, Vice-Président des produits chez Qumulo. « Notre plate-forme pilotée par logiciel offre aux entreprises des capacités qui simplifient radicalement l’analyse de gigantesques ensembles de données, ce qui est primordial pour manipuler les données non-structurées. Avec ce partenariat avec Western Digital, des clients tels que l’IHME ont les moyens de simplifier leur infrastructure complexe, de gagner en capacité d’innovation et de profiter de la puissance des données, où qu’elles soient stockées ».

« Les organisations sont toutes confrontées à la problématique de se redimensionner pour s’adapter à la demande relative aux données. Dans ce cas précis, l’augmentation des volumes de données a été soudaine et exponentielle », témoigne Andrew Dorian, Vice-Président des disques durs pour datacenters chez Western Digital. « C’est un honneur de travailler avec Qumulo pour fournir la base en termes de stockage dont l’IHME a besoin pour parvenir à des résultats exploitables, basés sur l’analyse de données scientifiques, afin de lutter contre le COVID-19. De concert avec Qumulo, nous avons pu mettre rapidement en place un système de stockage de fichiers évolutif sur site, doté de disques durs de grande capacité et de disques SSD NVMe haute performance, afin d’assumer un boom de données profitable pour tous. »