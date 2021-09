Gouvernance d’entreprise : 12 entités du groupe Crédit Agricole tirent déjà profit de la solution Triskell Software

Triskell Software, éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions de gouvernance agile d’entreprise, a été sélectionné par le groupe Crédit Agricole pour être déployé au sein des différentes entités et filiales, en France et à l’international.

Le groupe Crédit Agricole, acteur européen majeur dans le domaine de la banque et de l’assurance, recense aujourd’hui près de 142 000 collaborateurs partout dans le monde. Au sein de ses différentes marques et filiales, 8 000 informaticiens assurent la bonne gestion du service IT et identifient les solutions les mieux adaptées pour leurs collaborateurs. C’est notamment le cas des équipes de la Convergence Applicative, qui ont pour mission d’identifier et de certifier des logiciels dans un catalogue groupe afin que les collaborateurs puissent utiliser les mêmes outils. La solution Triskell Software a ainsi été labellisée dans ce catalogue deux ans après sa première utilisation par les premières entités.

Une solution de gouvernance pour offrir à la Direction Générale une vue d’ensemble des projets en cours au sein Groupe

La solution Triskell Software a été retenue pour sa capacité à donner aux Directions Générales une visibilité inégalée sur les actions stratégiques en cours au sein des entreprises du groupe. Elle permet également aux responsables de ces grands projets de les piloter simplement en temps réel et de générer des reportings clairs et précis.

Aujourd’hui 12 entreprises du groupe ont adopté la solution Triskell Software, représentant un total de près de 9 200 utilisateurs. Elle est, entre autres, utilisée par l’entité CA-GIP qui gère près de 80 % des moyens de production informatique du groupe, pour mesurer le temps passé sur les différents projets et allouer en conséquence les ressources nécessaires.

Une écoute et une disponibilité de l’éditeur saluée par Crédit Agricole

Des réglementations internes du groupe imposent un audit régulier de la solution par certaines entités afin d’anticiper et détecter la présence de failles (solution en mode SaaS). Des plans de remédiation ont ainsi été mis en place par Triskell pour corriger au plus vite la solution. Un point différenciant pour le groupe Crédit Agricole qui a permis le bon déploiement du logiciel.

Une évolution de l’interface a ainsi été réalisée suite à ces remontées démontrant la réactivité des équipes Triskell Software. Cette agilité et cette flexibilité renforcent la satisfaction des équipes vis-à-vis de la solution. De plus, la capacité d’ouverture aux solutions tierces permet à la solution Triskell Software de venir s’inscrire et s’intégrer en bonne intelligence avec des outils existants déjà adoptés par le groupe Crédit Agricole.