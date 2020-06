Google renforce la sécurité mobile sur iOS avec la prise en charge de YubiKey via NFC et Lightning

juin 2020 par Marc Jacob

Yubico annonce que Google a ajouté la prise en charge native de WebAuthn sur iOS, accessible aux utilisateurs dès aujourd’hui. Il est désormais possible d’utiliser les YubiKeys sur iPhone et iPad pour accéder aux applications iOS et aux services Web de Google sur le navigateur Safari. La prise en charge étendue de l’authentification matérielle forte peut désormais être exploitée via le connecteur Lightning (YubiKey 5Ci) et NFC (YubiKey 5 NFC, Security Key NFC).

En d’autres termes, les utilisateurs peuvent désormais protéger leur compte Google, le Programme Protection Avancée de Google (l’offre la plus sécurisée de Google), et même des services comme Meet et YouTube, avec les clés de sécurité les plus sûres et les plus faciles à utiliser du marché.

De nombreuses personnes et organisations dans le monde entier s’appuient sur les produits Google pour faire fonctionner leurs applications et communiquer au quotidien, ainsi que pour se connecter rapidement et en toute simplicité à de nombreux autres services en ligne. Désormais, cette nouvelle fonctionnalité sur iOS ouvre la porte à chaque utilisateur de Google, lui permettant de renforcer sa sécurité mobile grâce à des solutions YubiKey plus performantes.

Face à la croissance rapide de la main-d’œuvre à distance, les administrateurs G Suite pourront profiter de ce niveau de protection supplémentaire pour garantir la sécurité des employés, quel que soit le lieu où ils travaillent. En début d’année, Google a fait savoir qu’ils n’avaient « pas encore constaté de cas de phishing réussis » contre les comptes liés au Programme Protection Avancée. Avec la nouvelle prise en charge de Lightning et de NFC, les organisations et les utilisateurs peuvent désormais éviter toutes les prises de contrôle de compte sur iOS.

La YubiKey 5Ci est la seule clé de sécurité multi-protocoles équipée de deux connecteurs pour Lightning et USB-C à fournir une authentification forte sur les dispositifs iOS et sur un éventail d’autres appareils compatibles USB-C. L’annonce d’aujourd’hui vient enrichir la liste déjà longue des services qui prennent en charge la YubiKey 5Ci et la connexion Lightning, notamment : 1Password, Bitwarden, Dashlane, Idaptive, Keeper, Okta, et plus encore.

Pour accompagner cette annonce, Yubico offre une promotion exclusive d’une durée limitée aux clients de Google Cloud et G Suite. Les administrateurs de compte peuvent demander une réduction de lancement unique de 20 $ sur deux (2) YubiKeys Série 5, et ce, jusqu’à 20 clés (valeur de réduction maximale de 200 $), pour permettre à leurs employés de profiter de la facilité d’utilisation, de la sécurité renforcée et de la diversité des facteurs de forme de YubiKey. Cette promotion est disponible dans le monde entier jusqu’au 30 juin 2020 et peut être obtenue en utilisant ce lien.