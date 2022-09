septembre 2022 par Marc Jacob

Google annonce la finalisation de l’acquisition de Mandiant. Mandiant rejoindra Google Cloud et conservera sa marque.

Avec cette acquisition, Google Cloud et Mandiant proposeront un ensemble de solutions de sécurité de bout en bout aux capacités de protection pour accompagner leurs clients dans leurs environnements cloud et sur site.

Google Cloud reviendra plus en détails sur l’impact de cette acquisition sur sa stratégie et ses ambitions en sécurité lors de la prochaine édition de Google Cloud Next.