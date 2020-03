Google Cloud et T-Systems annoncent un partenariat stratégique au service de l’innovation Cloud

Google Cloud et T-Systems annoncent un partenariat stratégique au service de l’innovation Cloud

mars 2020 par Marc Jacob

Google Cloud et T-Systems annoncent leur partenariat pour proposer des solutions et services managés permettant d’accompagner leurs clients dans leurs démarches de transformation digitale via le Cloud. Avec ce nouveau partenariat, T-Systems fournira des services de consulting et de support dans la migration et des services managés pour ses clients exploitant les capacités de Google Cloud.