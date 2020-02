Google Cloud annonce un nouveau format pour ses clés de sécurité Titan

février 2020 par Marc Jacob

En réponse à la forte menace qui pèse sur la sécurité des comptes et des informations personnelles, Google étend la disponibilité et les format de ses clés de sécurité Titan à de nouveaux pays, dont la France.

Alors que celles-ci sont commercialisées aux formats USB-A/NFC et BLE en France depuis le 31 juillet 2019, le format USB-C y est également disponible, et ce depuis aujourd’hui.

Les clés de sécurité utilisent un chiffrement public qui vérifie votre l’identité et l’URL de la page de connexion pour éviter qu’un hacker n’accède à votre compte s’il a vos identifiants. A la différence d’autres méthodes de double authentification (2FA), les clés de sécurité Titan intègre les standards FIDO qui permettent la protection la plus forte contre les bots, les attaques de phishing, que celles-ci soient massives ou ciblées.

Aux côtés de la France et des Etats-Unis, l’Autriche, l’Allemagne, le Canada, l’Italie, la Suisse, l’Espagne et la Grande-Bretagne complètent la liste des pays où l’ensemble des clés de sécurité Titan est disponible via le Google Store.