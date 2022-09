septembre 2022 par Marc Jacob

Google Cloud annonce de nouvelles offres et fonctionnalités de stockage cloud qui permettront aux DSI de transformer leur entreprise tout en optimisant leurs architectures cloud. Objectif : concevoir des produits qui présentent des performances et une évolutivité adaptées aux besoins des entreprises, à leurs applications et leurs stratégies centrées sur la donnée.

En résumé, ces dernières innovations de Google Cloud en matière de stockage concernent :

• Google Cloud Hyperdisk : Le disque persistant de nouvelle génération de Google Cloud permet aux entreprises d’adapter facilement et dynamiquement leur stockage à leur charge de travail.

• Filestore Enterprise with multishare support : Ce nouveau service permet aux administrateurs de créer, de manière transparente, une instance de Filestore et de répartir des parties de stockage à utiliser dans le cluster GKE sans configuration supplémentaire. Associée à Backup for GKE, cette solution permet aux entreprises de se moderniser en intégrant leurs charges de travail dans GKE.

• Cloud Storage Autoclass : Afin d’aider ses clients à optimiser leurs coûts, Google Cloud déplace automatiquement les objets, en fonction de règles définies, vers des classes de stockage plus froides ou plus chaudes.

• Storage Insights : Ce service fournit des informations exploitables sur les objets stockés dans le cloud. Qu’ils gèrent des millions ou des milliards d’objets, les administrateurs disposeront d’informations pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion du stockage.

• Google Backup and Data Recovery (BADR) : les clients bénéficieront d’une nouvelle solution de protection des données entièrement intégrée pour les applications et bases de données critiques (par exemple, CloudSQL et GCVE).