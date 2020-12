Google Chrome et ESET collaborent dans la lutte contre les menaces

décembre 2020 par Marc Jacob

ESET annonce la poursuite de son partenariat avec Google pour protéger les utilisateurs de Google Chrome. La technologie primée d’ESET est utilisée par Google pour analyser, identifier et supprimer les logiciels indésirables rencontrés par les utilisateurs de Chrome sur Windows. L’extension de la coopération sur Chrome Cleanup, qui fait partie de la fonction de navigation sécurisée de Chrome, prolonge l’étroite collaboration entre le navigateur le plus populaire au monde et la technologie du leader européen de la cybersécurité.