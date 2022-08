GoTo : Paddy Srinivasan nommé CEO

août 2022 par Marc Jacob

GoTo annonce la promotion de Paddy Srinivasan au poste de Président et CEO de l’entreprise. Auparavant Chief Product and Technology Officer, Monsieur Srinivasan a été l’une des forces directrices derrière la récente transformation de GoTo et l’unification de sa plateforme. Il succède à Mike Kohlsdorf, membre du conseil d’administration, qui occupait le poste de CEO de GoTo depuis janvier.

Paddy Srinivasan a 25 années d’expérience en matière de produits et de leadership, pendant lesquelles il a pu mettre en avant des technologies qui ont servi à relever des défis présents et à venir. Il a d’abord rejoint GoTo, alors connu sous le nom de LogMeIn, en 2013 en tant que General Manager, avec la responsabilité de la stratégie produit, des partenariats stratégiques et de la satisfaction client. Paddy Srinivasan a ensuite occupé le poste de General Manager of Data, Machine Learning Platform Services chez Amazon Alexa AI avant d’effectuer un retour chez GoTo en 2020 en tant que Chief Product and Technology Officer. Plus tôt dans sa carrière, Paddy Srinivasan a été fondateur et CEO d’Opstera, une start-up de monitoring et de gestion sur le cloud qui a ensuite été acquise par Avanade, une coentreprise Microsoft-Accenture.