GlobalSign remporte la récompense « Cloud Excellence Awards » de Computing

décembre 2020 par Marc Jacob

GlobalSign annonce figurer parmi les lauréats de l’édition 2020 des Cloud Excellence Awards. La plateforme d’identité IoT de GlobalSign arrive en tête dans la catégorie « Produit Cloud de l’année pour l’IoT » des Cloud Excellence Awards 2020 décernés par Computing, le site britannique d’information et d’analyse IT.

Pour le jury, GlobalSign cochait toutes les cases avec son produit : des cas d’utilisation clairement définis reliant les IoT en réseau, sans compromettre la sécurité. Les Cloud Excellence Awards récompensent les meilleures personnalités ou sociétés, ainsi que les meilleurs projets et produits actuels dans le monde du Cloud.

Basée sur le cloud, la plateforme d’identité IoT de GlobalSign s’impose parmi les solutions leaders dans le monde. Sécurisée, évolutive et interopérable, cette solution d’identités propres aux appareils accélère les délais de mise sur le marché en simplifiant l’intégration de la sécurité aux IoT. La plateforme est utilisée partout dans le monde pour sécuriser les produits IoT, les données, les communications et les écosystèmes IoT de nombreuses entreprises. Ces sociétés sont notamment issues de secteurs comme l’industrie manufacturière, la santé, la gestion d’actifs de grande valeur, l’instrumentation de mesure, les paiements en ligne, les passerelles IoT, les bâtiments et réseaux intelligents, et d’autres produits connectés.