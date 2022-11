GlobalSign rejoint « Connectivity Standards Alliance »

novembre 2022 par Marc Jacob

GMO GlobalSign a rejoint la Connectivity Standards Alliance. En se joignant à cet effort, GlobalSign permettra aux membres tels que les fabricants d’équipements originaux (OEM) comme Amazon, Apple, Google et Samsung d’améliorer la sécurité de leurs appareils en mettant en œuvre des certificats numériques soutenus par l’infrastructure à clé publique (PKI), une technologie reconnue pour être idéalement adaptée à la sécurisation de l’IoT. En fin de compte, cela conduira à un environnement IoT plus sûr, offrant aux cybercriminels moins d’opportunités de pirater les appareils.

Aujourd’hui, on estime à 7,74 milliards le nombre de dispositifs IoT connectés dans le monde ; selon les prévisions, ce nombre devrait passer à 29 milliards d’ici 2030. Jusqu’à présent, il n’existait pas de norme simplifiée et mondialement acceptée pour connecter ces appareils. Pour les consommateurs, cela signifiait des méthodes multiples et confuses pour les connecter à la maison. La Connectivity Standards Alliance (CSA) vise à transformer cette situation tout en garantissant la sécurité des nouveaux appareils. Grâce à l’expérience de GlobalSign, travaillant avec des entreprises du monde entier, des sonnettes connectées aux machines à café ou des solutions déployées sur des points d’accès sans fil, les entreprises membres peuvent profiter de nos produits et solutions pour assurer un haut niveau de sécurité à leurs projets de dispositifs IoT.

"La Connectivity Standards Alliance est une opportunité, pour l’ensemble de l’écosystème IoT, d’améliorer de manière significative la façon dont les consommateurs installent les appareils domestiques intelligents. Des solutions comme la plateforme d’identité IoT de GlobalSign permettent aux OEM membres de l’alliance de mieux sécuriser leurs appareils dès les premières étapes de la conception ", a déclaré Michela Menting, directrice de recherche chez ABI Research. "Le fait que la plateforme d’identité IoT soit indépendante des appareils et qu’elle puisse fonctionner avec - et entre - tout type d’appareil, devrait séduire les membres de la CSA."

La Connectivity Standards Alliance est une communauté internationale de plus de 550 entreprises technologiques qui s’engagent à appliquer des normes ouvertes à tous les appareils IoT — quels que soient le pays, le réseau, la marque ou la fonction — ce qui conduit à une expérience sans fil unifiée pour les gens partout dans le monde.

"Nous avons lancé la plateforme d’identité IoT en 2018, avec en toile de fond notre expérience de plusieurs décennies en matière de certificats numériques PKI. Les produits et services de la plateforme sont suffisamment flexibles et évolutifs pour émettre et gérer des milliards d’identités pour des appareils IoT de tous types ", a déclaré Martin Lowry, directeur des produits IoT, GlobalSign. "Quatre ans plus tard, nous profitons de notre expérience de travail avec des dizaines d’entreprises pour collaborer avec nos collègues de la CSA, alors que nous travaillons tous à l’objectif d’améliorer considérablement la sécurité des appareils IoT pour des millions de consommateurs dans le monde."

La plateforme d’identité IoT de GlobalSign fournit tout ce dont vous avez besoin pour la gestion complète du cycle de vie de l’identité des appareils, de la conception et de la fabrication au déploiement, à la gestion et à la mise hors service. Le service basé sur le cloud offre un débit élevé, des services de révocation dédiés et de multiples options d’intégration pour se connecter à votre écosystème et aux appareils finaux.