GlobalSign obtient la reconnaissance de fournisseur de services de confiance qualifié eIDAS au Royaume-Uni

août 2021 par Marc Jacob

GMO GlobalSign est reconnue comme fournisseur de services de confiance qualifié (QTSP) dans le cadre de la réglementation eIDAS au Royaume-Uni (UK). Ce faisant, GlobalSign devient la première AC au monde reconnue pour émettre des certificats numériques qualifiés dans le but d’appliquer des signatures et des sceaux électroniques qualifiés à des documents, y compris dans les industries réglementées. Cela en vertu de la réglementation eIDAS du Royaume-Uni et suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne l’année dernière. GlobalSign a obtenu la reconnaissance du bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni (ICO) le 27 juillet 2021. GlobalSign a également travaillé en étroite collaboration avec son organisme d’évaluation de la conformité eIDAS tout au long du processus d’accréditation.

Un fournisseur de services de confiance qualifié joue un rôle important dans le processus de signature électronique qualifiée - le plus haut niveau d’assurance des signatures tel que spécifié par les règlements eIDAS du Royaume-Uni. eIDAS est un cadre réglementaire auquel adhèrent le Royaume-Uni et l’Union européenne et qui vise à renforcer la confiance dans les transactions électroniques transfrontalières entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Ces lois prévoient un cadre commun pour les signatures électroniques sécurisées, y compris des niveaux d’assurance normalisés, afin de faciliter l’interopérabilité et l’acceptation dans les deux régions. Après le Brexit au Royaume-Uni, les QTSP ne peuvent fournir des services de confiance qualifiés conformes aux règlements eIDAS britanniques seulement s’ils figurent sur la liste de confiance du bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni.

En tant que QTSP reconnu au Royaume-Uni, GlobalSign est désormais en mesure de fournir des certificats qualifiés pour les signatures électroniques et les sceaux conformément à la réglementation eIDAS s’appliquant au Royaume-Uni. Les signatures électroniques qualifiées ont le même effet juridique que les signatures manuscrites et les sceaux électroniques qualifiés présument de l’intégrité et de l’origine du document. Elles offrent également le plus haut niveau de commodité et d’assurance car elles peuvent être appliquées avec plus de souplesse que les signatures manuscrites et parce que la validation de l’identité, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation, est effectuée à un niveau très élevé. Les signatures sont reconnues dans tout le Royaume-Uni et sont admissibles comme preuve devant les tribunaux.

Les faux « passport vaccin » devenant de plus en plus un problème au Royaume-Uni et en Europe - et même dans le monde entier - le moment de l’approbation QTSP de GlobalSign est idéal. Comme de nombreuses organisations, GlobalSign est très préoccupée par la légitimité des documents relatifs aux vaccins fournis. En tant que spécialistes de la sécurité et de l’authenticité des documents, nous avons constaté que plusieurs fournisseurs n’utilisent pas de méthodes cryptées pour signer les documents relatifs aux vaccins.