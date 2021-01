GlobalSign lance la version 6.4 de son portail AEG

janvier 2021 par Marc Jacob

GlobalSign lance la version 6.4 de son portail AEG (Auto Enrollment Gateway). La nouvelle mouture permet aux utilisateurs d’automatiser une plateforme d’infrastructure à clés publiques (PKI) sur la plupart des terminaux de leur réseau. Première mondiale pour une AC, cette nouvelle génération d’agents d’inscription multiplateforme renforce le leadership de GlobalSign auprès des grands groupes. L’installation de l’agent d’inscription s’effectue en toute transparence sur n’importe quel équipement ou serveur tournant sur un système d’exploitation et une plateforme Windows, Mac OS et Linux. Avec le nouvel agent, les règles – définies à intervalles réguliers – sont gérées dans le tableau de bord intuitif du portail AEG. Par ailleurs, l’agent inscrit et provisionne automatiquement les certificats, et fournit ainsi une méthode ultra évolutive pour déployer des identités sur les appareils, les machines, les clients S/MIME et les serveurs d’une entreprise.

Le portail Auto Enrollment Gateway de GlobalSign répond parfaitement aux besoins des entreprises qui comptent plus de 500 employés et/ou machines, et à celles qui utilisent Microsoft Active Directory. Robustes et abordables, les fonctionnalités de gestion et d’automatisation de PKI conviennent particulièrement à l’environnement de télétravail actuel des entreprises. Sur le front de la sécurité, AEG 6.4 améliore également certains points devenus cruciaux pour les entreprises. Ainsi, la nouvelle version propose le S/MIME pour sécuriser les e-mails, l’authentification à distance du réseau et de meilleurs outils pour gérer le tout. L’ensemble permet d’éviter les oublis coûteux et les interruptions de service. Avec le nouvel agent d’inscription multiplateforme, les grands groupes peuvent automatiser le déploiement à grande échelle de leurs certificats d’appareils ou de machines. Ils réalisent ainsi des gains de temps et d’argent, déchargent leurs services informatiques et améliorent leur posture de sécurité.

Un agent d’inscription multiplateforme est un petit logiciel installé sur un appareil qui utilise le protocole ACME ou SCEP pour communiquer avec le portail AEG. Le but : automatiser l’inscription des appareils et des serveurs, mais aussi autoriser et provisionner des certificats. Dans bien des cas, l’agent multiplateforme assure aussi une conformité immédiate avec certaines réglementations sectorielles ou régionales. Fonctionnant sur n’importe quelle plateforme ou n’importe quel système d’exploitation, l’agent favorise l’utilisation du S/MIME en levant les réticences, et améliore l’évolutivité. Enfin, dans le cas où un employé quitterait l’entreprise ou ne serait pas en mesure de gérer les clés, celles-ci seront archivées et pourront être récupérées.