GlobalSign et DocuSign annoncent un partenariat technologique

avril 2020 par Marc Jacob

GMO GlobalSign, a rejoint l’écosystème de partenaires DocuSign Agreement Cloud. Ce partenariat vient enrichir l’écosystème DocuSign en offrant aux entreprises plus de possibilités pour mener à bien la transformation numérique de leur activité. Les entreprises peuvent ainsi étendre leur présence sur les marchés, monter en puissance, réduire les risques et améliorer leur conformité réglementaire.

Grâce au cloud, l’intégration du service de signature numérique (DSS) de GlobalSign à l’écosystème du fournisseur de services de confiance DocuSign offre aux entreprises un service complet et transparent, avec en prime une véritable expérience de signature de bout en bout. Cette intégration lève par ailleurs les obstacles liés aux coûts, à la maintenance du matériel et à la nécessité de disposer d’une expertise en interne. En devenant fournisseur de services de confiance DocuSign, nous facilitons l’application de signatures de confiance GlobalSign pour les utilisateurs de la suite DocuSign Agreement Cloud. Cette suite comprend plus d’une douzaine d’applications et plus de 350 intégrations qui transforment numériquement la façon dont les entreprises préparent, signent, interagissent et gèrent les documents contractuels essentiels à leur activité.

Le succès des signatures numériques basées sur des infrastructures à clé publique (PKI) profite de l’abondance d’initiatives en faveur de la mise en ligne des services administratifs, de l’Amérique latine à l’Europe, en passant par le Japon — mais aussi sur des marchés plus traditionnels. La solution DSS-DocuSign offre aux entreprises le moyen idéal de profiter de ces opportunités et de respecter les exigences réglementaires.

Solution de signature en ligne entièrement gérée, le service de signature numérique dans le cloud de GlobalSign a été lancé en juin 2017. Ce service offre aux entreprises des signatures numériques de confiance conformes à l’eIDAS (validation de l’identité du signataire, intégrité du contenu, horodatage certifié, non-répudiation) et de longue durée sans gestion de matériel physique ni développement d’intégrations personnalisées. Les clients n’ont par ailleurs pas besoin de disposer d’une expertise en PKI ou cryptographie en interne, pas plus qu’ils n’ont à investir dans du matériel qu’il leur faudrait en plus gérer.