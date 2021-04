GlobalSign distingué au classement 2021 des 50 entreprises IoT de CRN®

avril 2021 par Marc Jacob

GlobalSign annonce figurer sur la liste 2021 des 50 entreprises de l’Internet des Objets (IoT) publiée par CRN®, une marque de The Channel Company, dans la catégorie « Sécurité IoT ». Chaque année, cette liste braque les projecteurs sur des leaders IT qui rebattent les cartes avec des offres IoT novatrices, qui redéfinissent le champ des possibles. Ces sociétés démontrent leur expertise IT en s’appuyant sur l’IoT pour améliorer le fonctionnement des entreprises et booster la productivité, l’innovation et la croissance.

Avec l’augmentation du nombre d’appareils interconnectés et connectés à Internet, les solutions IoT sont devenues stratégiques pour de nombreuses entreprises qui y voient une mine de données essentielles. Les technologies des 50 entreprises IoT de la liste CRN constituent le socle du très porteur marché de l’Edge Computing. Cela intervient dans un contexte où les acteurs du channel IT élaborent des solutions qui traitent et partagent des données au plus près de la source.

Ce classement annuel des 50 entreprises de l’IoT est établi par un panel de rédacteurs du site CRN. Ces derniers étudient plusieurs critères : ils se fondent sur les éclairages de leaders du domaine, analysent la qualité du portefeuille de solutions technologiques, leur impact sur le channel IT et leur utilisation effective de l’innovation comme moteur de transformation et de progrès pour le secteur. L’édition 2021 de la liste IoT 50 distingue les fournisseurs IT les plus reconnus pour leurs offres IoT révolutionnaires — qu’il s’agisse de matériel, de logiciel, de connectivité, d’industrie et de sécurité.

L’intégration de GlobalSign au classement IoT 50 est fondé sur son mérite. L’entreprise bénéficie d’une réputation exceptionnelle pour ses technologies de sécurité et noue des partenariats stratégiques pour faire progresser les intérêts des clients. GlobalSign s’engage également dans une démarche visant à simplifier les problèmes de développement et d’intégration inhérents à la sécurité des IoT.

La solution spécialement conçue par GlobalSign est un service d’identités d’appareils sécurisé, évolutif et interopérable. La plateforme cloud unique sur laquelle la solution s’appuie permet une gestion très efficace du cycle de vie des certificats d’identité. Elle résout en prime les difficultés opérationnelles ainsi que les problèmes d’inscription sur une PKI. Enfin, elle lève les obstacles opérationnels pour que l’implémentation soit un succès. Le service IoT Edge Enroll provisionne les certificats d’appareils via la plateforme d’identités IoT basée sur une PKI. Il s’appuie sur l’infrastructure Atlas de GlobalSign et sur l’Autorité de Certification (AC) GlobalSign auditée par WebTrust.

À travers ses partenariats stratégiques avec des leaders mondialement reconnus de l’IoT, GlobalSign étend les capacités de sa technologie pour intégrer la sécurité aux appareils IoT — depuis la puce jusqu’au cloud. Résultat : le provisionnement des appareils IoT à grande échelle vers le cloud s’effectue sans contact et en toute sécurité. La gestion des identités de certificats, la protection et le renforcement des certificats, ainsi que les opérations de production ne posent plus problème. On peut ainsi passer en douceur de la validation du concept (PoC) à la production.

Le programme pour développeurs IoT de GlobalSign propose également un portail en ligne qui favorise l’innovation. Les développeurs bénéficient d’un accès 24 heures/24, 7 jours/7 et 365 jours par an à de nombreuses ressources et outils pour élaborer et tester leurs démonstrations de faisabilité (PoC). L’accélération du temps de mise sur le marché profite aussi de la simplification et de la rationalisation des intégrations d’identités aux appareils.

"La liste 2021 CRN® IoT 50 honore les fournisseurs leaders du secteur pour leurs produits et services de pointe qui relient de manière transparente une variété d’objets et d’appareils à des infrastructures et fonctionnalités complexes ainsi que l’analyse des données permettant le soutien des travailleurs à distance et les nouveaux modes de connexion", explique Blaine Raddon, PDG de The Channel Company. « CRN est fier de récompenser ces sociétés pour leur travail acharné et leurs offres innovantes visant à améliorer le fonctionnement et à transformer les entreprises. »