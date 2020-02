Global Security Mag : Le Magazine Trimestriel sur la Sécurité, le stockage, la dématérialisation...

février 2020 par Marc Jacob

Notre revue est une source d’information indispensable à tous les acteurs de la filière sécurité. Elle est destinée à tous les professionnels de la sécurité informatique et physique : RSSI, Risk Manager, DSI, Administrateurs Réseaux, etc. dans les entreprises et administrations de toute taille...

Global Security Mag est un magazine trimestriel sur le thème de la sécurité logique et physique publié et diffusé à 5.000 exemplaires.

Le numéro 50 de Global Security Mag a pour thème DETECTION ET REPONSE A INCIDENT avec le concourt de l'ANSSI, de la CNIL des experts de Wavestone, XMCO, Advens… Vous trouverez aussi notre nouvelle CARTOGRAPHIE DES DATA CENTERS en France, à Monaco et au Luxembourg. Bien sûr vous retrouverez toutes nos autres rubriques habituelles.

Il inclut également le poster format A2+ de la cartographie

Ce numéro sera routé à nos abonnés vers le 15 mars.

Il inclut également le poster format A2+ de la cartographie

Ce numéro sera routé à nos abonnés vers le 15 mars.

Pour l’acheter en ligne en version PAPIER

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 49 de Global Security Mag a pour thème la Cyber Entrainement des équipes sécurité avec l'interview d'Emmanuel Germain, Directeur général adjoint de l'ANSSI. Ce dossier a été réalisé avec le concours de Luc Mensah d'ISE SYSTEMS et de Tony Courtel de Sysdream. Nous avons aussi publié le bilan prospectif des attaques avec les points de vues de plusieurs spécialistes. Vous y trouverez dans la rubrique Politique Nationale l'interview du Sénateur Olivier Cadic, secrétaire de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, et co-rapporteur des crédits du SGDSN (en charge de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'État) et de l'ANSSI. Vou s trouverez aussi une nouvelle rubrique : « dans la peau d'un RSSI » réalisé avec le concourt de Yuksel Aydin, RSSI. Bien sûr vous retruoverez toutes nos autres rubriques habituelles.

Il inclut également le poster format A2+ de notre calendrier annuel des événements de sécurité et sur le data center dans le monde.

Ce numéro a été routé à nos abonnés vers le 26 décembre.

Il inclut également le poster format A2+ de notre calendrier annuel des événements de sécurité et sur le data center dans le monde.

Ce numéro a été routé à nos abonnés vers le 26 décembre.

Pour l’acheter en ligne en version PAPIER

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 48 de Global Security Mag a pour thème la Privacy by Design avec les interviews de Vincent Strubel, sous-directeur Expertise de l'ANSSI, de Gwendal Le Grand, Secrétaire général adjoint de la CNIL, des experts de l'AFCDP… Nous vous proposons un résumé des meilleurs des GSDAYS, un article des experts du CLUSIF sur la sécurité de la 5 G ; Un article sur les normes EBIOS par Hervé Schauer fondateur de HS2. Un article dans la rubrique Risk Management par Stéphanie Ledoux, Présidente d'Alcyconie sur les exercices de gestion de crise. Notre rubrique Data Center traite des Edges Data Center avec la vision d'Anne-Laure Grémaud de Jerlaure et celle de Matthieu Gallego, Associate Director Data Center Hi-Tech and Manufacturing, France, Turner & Townsend.

Ce numéro de 80 pages est épuisé en version papier.

Ce numéro de 80 pages est épuisé en version papier.

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 47 de Global Security Mag a pour thème technologies et sécurité. Vous y trouverez les interviews de Vincent Strubel, sous-directeur Expertise à l'ANSSI, de Marie-Laure Denis, Présidente de la CNIL. Théma est consacré à la sécurité du sans fil et au sans contact, en collaboration avec Renaud Lifchitz, digital.security, au SCADA avec Stéphane Meynet, Président de CERTITUDE NUMERIQUE, à l'EDR par Vincent Nguyen, Responsable du CERT-Wavestone....

Ce numéro de 64 pages est sorti le 21 juin

Ce numéro de 64 pages est sorti le 21 juin

Pour l’acheter en ligne en version PAPIER

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 46 de Global Security Mag a pour thème la sécurité économique. Vous y trouverez l'interview du SISSE (Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques), de Jérôme Saiz consultant au sein de la sociétéOPFOR Intelligen, un article par Maître Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour, Gawen Delume, Expert en intelligence économique, ACCEIS... Dans la rubrique technique nous attirons votre attention sur l'article de Paul-Emmanuel Vandenburie, Ingénieur chez Airbus CyberSecurity, et sur l'interview de Cyrille Tesser, adjoint au directeur de la cybersécurité du groupe La Poste

La rubrique Data Center sera dédié à notre traditionnel panorama des Data Center en France, à Monaco et au Luxemboug. Il inclut le poster format A4 de la carte de l'emplacement des data center en format A2+.

Ce numéro de 80 pages est sorti le 21 mars 2019.

La rubrique Data Center sera dédié à notre traditionnel panorama des Data Center en France, à Monaco et au Luxemboug. Il inclut le poster format A4 de la carte de l’emplacement des data center en format A2+.

Ce numéro de 80 pages est sorti le 21 mars 2019.

Pour l’acheter en ligne en version PAPIER

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 45 de Global Security Mag a pour thème le Shadow IT. Nous ferons aussi le bilan des attaques 2018 avec une prospective pour 2019. La rubrique Data Center traitera de la suite de nos interview sur le marché africain des Data Center mais aussi de l'OpenDCIM. Il inclut notre calendrier annuel des événements de sécurité et sur le data centers dans le monde. Vous y trouverez aussi notre calendrier des événements de sécurité et sur les data centers dans le monde et le nouveau livre blanc d'EBRC.

Attention plus 50 ex de ce numéro disponible en version papier

Attention plus 50 ex de ce numéro disponible en version papier

Pour l’acheter en ligne en version PAPIER

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 44 de Global Security Mag a pour thème Sciences comportementales & Cybersécurité avec les avis d'experts comme Caroline Bringand,Noëmie Honoré de Wavestone, Gilles Favier, Encelis... La rubrique Malware Buster traitera du phishing et autre Spearphishing. Vous trouverez aussi l'interview d'Olivier Cadic, Sénateur en charge de la LPM, le compte rendu des 3 meilleurs conférences des GSDAYS, le compte rendu de la conférence du Club 27001, par Hervé Schauer, un article sur la classification par Thibault Joubert, Consultant chez Wavestone. La rubrique Data Center traitera du marché africain des Data Center avec Olivier Labbé de Cap Ingélec...

Ce numéro d'environ 80 pages est le 21 septembre.

Plus que 10 exemplaires disponible en version papier

Ce numéro d’environ 80 pages est le 21 septembre.

Plus que 10 exemplaires disponible en version papier

Pour l’acheter en ligne en version PAPIER

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 43 de Global Security Mag a pour thème les équipes RED TEAM ou l'autre vision du pentest avec les experts de Synactiv, NetXP, Nes, Intrinsec, F-Secure, Acceis, Openminded, XMCO, Sysdream. Il contient une compilation de retours d'expériences de plusieurs équipes Red Team, une chronique Technique L'interview de Mathieu Grall de la CNIL sur RGPD, un dossier sur l'ASIP avec des interviews d'opérateurs de Data Center et d'infogéreurs, un article par Anthony Coquer sur le statut des opérateurs de Data Center face au RGPD.

Ce numéro de 56 pages est parue le 26 juin.

Numéro épuisé en version papier

Ce numéro de 56 pages est parue le 26 juin.

Numéro épuisé en version papier

Pour l’acheter en ligne en version PDF

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

HORS SERIE N°21 intégralement dédié au RGPD. Il sera constitué de conseils de la CNIL, de l'AFCDP, d'un article de Maître Olivier Iteanu, du poster réalisé en partenariat avec le CLUSIF et de publi-info d'éditeur de sécurité.

Numéro épuisé en version papier.

Il sera téléchargeable gratuitement en version PDF.

Numéro épuisé en version papier.

Il sera téléchargeable gratuitement en version PDF.

Le numéro 42 de Global Security Mag contient entre autre l'analyse de la transposition de directive NIS par Polyanna Bigle et Eric Le Quellenec du Cabinet Alain Bensoussan. Un dossier sur les mesures d'hygiène de l'ANSSI. Un nouvel article avec la CNIL sur les mesures transitoires du RGPD, un dossier sur le passage de l'agrément à la certification pour les hébergeurs de données de santé. Enfin, la cartographie des Data Centers qui propose des services de colocation….

Numéro épuisé en version papier.

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

GS MAG N°41 a pour thèmes les CERTs et le bilan annuel des attaques. En outre vous y trouverez l'interview d'Anne Fontanille, juriste au service des Correspondants Informatique et Libertés de la CNIL sur la gestion des sous-traitants, l'interview de Monsieur le Député Eric Bothorel sur la création d'un espace numérique Européen, un article technique sur l'analyse de la photo officielle du Président de la République Monsieur Emmanuel Macron... Cette année encore nous avons édité le Calendrier des événements de sécurité et sur les data centers dans le monde.

Numéro épuisé en version papier

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le Hors Série Programme de l'événement du 5 décembre sur ke thème : Le Data Center au coeur de la société de demain. Il contient des interviews d'opérateurs de Data Center, de Bureau d'Etude et de fournisseurs d'équipement pour Data Centers.

Numéro épuisé en version papier mais en téléchargement libre.

Numéro épuisé en version papier mais en téléchargement libre.

GS MAG N°40 a pour thème la sécurité des IOT. Il contient en outre l'interview de Thierry Delville, délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, l'interview de Matthieu Grall, Chef du service de l'expertise technologique, de la CNIL te notre analyse de notre nouveau baromètre sur le RGPD, les meilleurs conférences des GS DAYS, une analyse spéciale sur Wannacry et Petya….

Numéro épuisé en version papier

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le Hors-Série n°18 a pour thème Sécurité et Territoire

Pour télécharger gratuitement ce numéro en version PDF ce cliquez ICI

Numéro épuisé en version papier

Son prix en version papier est de 7€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

GS MAG N°39 a pour thème le BUG BOUNTY, il contient en outre un article sur Docker et la sécurité. Vous trouverez aussi un dossier sur le RGPD avec le concours de la CNIL, notre analyse des réponses de notre 1er baromètre du RGPD avec le commentaire de l'AFCDP.

Numéro épuisé en version papier

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

GS MAG N°38 a pour thème le RGPD avec le concours de la CNIL, du Cabinet Pinset & Masons, du CESIN et d'experts du domaine. En outre vous trouverez la cartographie des Data Center en France, à Monaco et au Luxembourg avec les fiche de présentation détaillé de chaque data center qui propose des services de Colocation et la carte en format A2+ recto verso. Il fait 84 pages.

Il a été routé à nos abonnés en version papier et PDF le 17 mars.

Numéro épuisé en version papier

Il a été routé à nos abonnés en version papier et PDF le 17 mars.

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

GS MAG N°37 a pour thème l'Intelligence Artificielle au service de la sécurité réalisé en collaboration avec de nombreux experts comme Jean-Gabriel Ganascia, Thierry Berthier, Maître Antoine Cheron… En outre, vous trouverez l'interview de Cyrille Tesser de l'ANSSI sur la politique de déploiement d'agents en région, de Jean-Noël de Galzain, Présidnet d'HEXATRUST, mais aussi celle d'Olivier Micheli, le nouveau président de France Datacenter (ex. CESIT)… Ce numéro fait 68 pages plus couverture.

Numéro épuisé en version papier

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

GS MAG N°36 a pour thème la sécurité par filière : banque, assurance, santé, industrie, OIV. Il a été réalisé avec des RSSI et des consultants comme HCS By Deloitte, PwC, Steria… Vous trouverez un compte rednu des 3 meilleures conférences des GS Days, un article de Christophe Weiss d'APL sur le devenir des data centers…Ce numéro fait 72 pages plus couverture.

Numéro épuisé en version papier

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le Hors-Série n°16 a pour thème les produits de sécurité de demain avec un angle sur la future règlementation sur la protection des données à caractère personnel. Il sera adressé en supplément du numéro 35

Numéro épuisé en version papier

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Il est gratuit en version PDF. Pour le télécharger gratuitement cliquer ici

Numéro épuisé en version papier

Le numéro 35 de Global Security a pour thème la Résilience, Plusieurs experts ont participé à ce numéro exceptionnel parmi les lesquels ceux de Solucom, Harmonie Technologies, Nes, Trend Micro, ESET, HSC, SCRT… Ce sujet est traité à la fois de façon théorique mais aussi en donnant des exemples de mise en péril de grands comptes, d'Etats et aussi de petites entreprises… La rubrique Data Center propose la vision de Cap Ingelec sur l'évolution des Data Center du pico Data Center aux unités de très grandes tailles.

Numéro épuisé en version papier

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 34 de Global Security a pour thème le Dark Web. Il contient le panorama prospectif des attaques de 2015 avec une vision pour 2016. En outre il contient la cartographie des Data Center neutre en France et au Luxembourg en format A2 et A4 avec une présentation de chaque data center par fiche technique.

Ce numéro est paru le 23 mars 2016

Numéro épuisé en version papier

Ce numéro est paru le 23 mars 2016

Numéro épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 33 de Global Security paraitra début décembre. Il traitera de la sécurité du e-commerce et du m-paiement, des monnaies virtuelles par différents experts de NBS, CEIS, InTech, Lexsi, les cabinets d'avocats Pinsent & Mason, Garance Mathias… l'interview de Stéphane Du

Ce numéro est paru le 10 décembre 2015

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 32 de GS MAG a pour thème principal « Sécurité horizon 2020. Il a été réalisé avec le concours du CLUSIF, du CIGREF, de la CNIL, des experts de Solucom, Orange Group... Dans la rubrique Data Center vous découvrirez un dossier sur les Data Center à l’horizon 2020.

Ce numéro est paru le 17 septembre 2015

Numéro épuisé version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro Hors Série n°14 de Global Security Mag traite de la sécurité de la mobilitén. Il contient l’interview Lionel Mourer, Administrateur (Responsable étude MIPS) du CLUSIF, et Associé-Fondateur d’ATEXIO, de Diane Mullenex, Avocat à la Cour, Solicitor England & Wales, et Guillaume Morat, Avocat – Pinsent Masons LLP et un guide des principaux acteurs de la sécurité de la mobilité.

Ce numéro fait 24 pages couverture incluse. Il est inclus dans l’abonnement et pour les abonnés.

Numéro paru le 25 juin 2015 - numéro épuisé en version papier.

La version PDF est gratuite pour la télécharger cliquer

Le numéro 31 de GS MAG a pour thème principal la sécurité des PME réalisé avec le concours de Jérémie Barrier, Axians, Luc Delppha Provadys et Kevin Lesne, Aquastar Consulting, Vous trouverez l’interview de Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI qui annonce explique la mise en place du Guide de la sécurité à l’usage des PME. Dans la rubrique Politique Nationale, vous pourrez lire l’interview exclusive d’Olivier Cadic un des 12 sénateurs représentant les français à l’étranger.

Vous trouverez la nouvelle édition de la cartographie des data center qui propose de la colocation en France et au Luxembourg (en format A2). Dans la rubrique Data Center vous découvrirez la présentation détaillée de chacun des data center, l’interview de Philipp Collerton directeur EMEA de l’Uptime Institute et le point de vue de 5 opérateurs de data center.

Numéro paru le 25 mai 2015

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 30 a pour thème principal la sécurité et le Big Data avec la participation des experts de Solucom, d’I-Tracing et de Deloitte, vous trouverez l’interview de Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI mais aussi un article technique de SCRT, dans la rubrique Data Center vous découvrirez un article de Christophe Weiss Directeur Général d’APL sur le management d’un data center, et bien d’autres articles de nos rubriques habituelles.

Numéro paru le 2 mars 2015

Numéro épuisé en format papier reste disponible la version PDF.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 29 de Global Security Mag traite de la sécurité des systèmes industriels et des OIV. Ce dossier est réalisé en collaboration avec les experts de l’ANSSI, HSC, Lexsi, Orange CyberDéfense... Il contient, en outre, l’interview exclusive de Mireille Ballestrazzi la Présidente d’Interpol... Vous y trouverez aussi un article sur la cyber-assurance avec les experts de Solucom, un article par Jean-Marc Rietsch, Président de FedIsa sur la nouvelle règlementation européenne en matière de signature électronique, enfin un article sur les besoins de formation en matière de Data Center par Frédéric Charron, Secrétaire du CESIT. Il inclut le calendrier annuel des événements de sécurité et de Data Center dans le monde.

Numéro épuisé en format papier reste disponible la version PDF.

Son prix en version papier est de 19€TTC (TVA 20%)

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 28 de Global Security Mag traitera de la sécurité des Smartcities, vous y trouver aussi l’interview exclusive de Guillaume Poupard, DG de l’ANSSI, les meilleures conférences des GS Days, un dossier sur l’utilisation de la trigénération dans les data center, l’interview de Bernard Lecanu, président de l-EUCDA….

Numéro paru le 17 septembre 2014.

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 10 €HT

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro Hors Série n°11 de Global Security Mag traite du SOC de demain. Il contient l’interview de Guillaume Poupard Directeur général de l’ANSSI, d’experts du CLUSIF, de Julien Escribe partenaire au sein d’ISG, d’Annbelle Richard et Guillaume Bellmont avocats, Cabinet Pinsent Masons LPP, de Jacques Bénichou adhérant au CESIT, et un guide des principaux acteurs du SOC : opérateurs de SOC, de data Centers et de la sécurité.

Ce numéro fait 36 pages couverture incluse. Il est inclus dans l’abonnement et pour les abonnés.

Numéro paru le 25 juin 2014

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est gratuite pour la télécharger cliquer ici

Le numéro 27 de Global Security Mag vous propose un dossier sur le Forensics, l’investigation numérique légale avec entre autre l’interview du Colonel Eric Freyssinet, un article avec les experts de Lexsi, NBS System et d’Arxsys. Il traite aussi de la menace interne avec Solucom. En outre, il propose la Cartographie des Data Centers en France et au Luxembourg (inclus la carte en format A2) La rubrique International Sécurité au Luxembourg. Il fait 84 pages.

ce numéro est sorti le 9 avril 2014.

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 10 €HT

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 26 de Global Security Mag, traite de l’espionnage, du renseignement et des APT. Pour la première fois nous publierons en partenariat avec Comm-Back notre analyse des réalisations des projets en matière de solution de sécurité, réseau, data center, stockage… Vous trouverez aussi notre bilan annuel des attaques pour 2013 et la prospective pour 2014. La rubrique data center traite des bonnes pratiques en matière de connectivité.

Numéro épuisé en version papier.

ce numéro est sorti le 25 février 2014.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC (TVA 20%)

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 25 de GS Mag dont le thème central est Nouvelles Technologies et Sécurité. Pour ce thème, nous avons traité de la sécurité du M-Paiement par Guillaume Coindet, Consultant sécurité chez Harmonie Technologie et du M-Commerce par Diane Mullenex, Avocat à la Cour - Solicitor England & Wales, et Xavier Rodrigues, Avocat à la Cour, Ichay & Mullenex Avocats, de l’évolution de la sécurité de la TOIP par Jean-Marc Gremy de Cabestan Consulting, Marc Lefebvre, Consultant Sénior d’Orange Business Services. La Chronique technique traite de la sécurité d’Android par Julien Bachmann et Sergio Alves Domingues, Consultants sécurité chez SCRT.

Vous y trouverez l’interview du Professeur Udo Helmbrecht, Directeur Exécutif de l’ENISA. Un article sur les planchers techniques dans les Data center par Par Patrick Charbonneaux-Collombet et un article sur le PUE par Christophe Weiss DG d’APL.

ce numéro est sorti le 4 décembre 2013.

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12 €TTC (TVA 20%)

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 24 de GS Mag dont le thème central est la gestion de Crise et les PRA PCA. Pour ce thème, nous avons interviewé Francis Delon du SGDSN, mais aussi les experts du Club de la Continuité, de Telindus, d’Atheos, de SoluCom.., Vous y trouverez aussi un compte rendu de trois meilleures conférences de l’édition 2013 des GS Days. Un article Didier Monestes et Stéphane Jaquet qui proposent une nouvelle méthodologie de mise en application de l’efficience énergétique dans les Data Centers et la vision de Michel Silland du CESIT sur la gestion de crise dans un Data center.

Ce numéro fait 92 pages couverture incluse.

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

Pour l’acheter en ligne ;

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro Hors Série n°9 de Global Security Mag traite du Data Center de demain. Il contient des articles de Claude Dos Santos, directeur commercial de Jerlaure, Christophe Weiss, DG d’APL, de Lionel Diez et de Frédéric Charron du CESIT, de jean-Marc Rietsch de FedISA et un guide des principaux acteurs de la filière du Data Center et de la sécurisaiton du Cloud Computing.

Ce numéro fait 44 pages couverture incluse. Il est inclus dans l’abonnement et pour les non abonné.

La version papier est épuisée.

Pour télécharger gratuitement ce numéro :

http://www.globalsecuritymag.fr/Glo...

Le numéro 23 de Global Security Mag traite de la Cybersécurité. Ce dossier est réalisé en collaboration avec Florent Skrabacz de Stéria et Guillaume Tissier CEIS. Vous y trouverez aussi l’interview de Bruno Halopeau, Strategic Advisor à l’EC3, un article technique sur Android par Damien Cauquil Directeur R&D de Sysdream…, et l’édition 2013 de la Cartographie des Data Centers en France et au Luxembourg.

Ce numéro fait 92 pages couverture incluse.

Ce numéro est paru le 19 avril 2013.

La version papier est épuisée.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 22 a pour thèmes : L’e-Réputation, l’effacement sécurisé et la récupération des données. Il contient aussi le panorama des menaces pour 2012/2013. La rubrique Data Center contient un dossier sur le CoC et un article sur le PUE de Frédéric Charron, Président du CESIT.

Ce numéro fait 76 pages couverture incluse.

Ce numéro est épuisé en version papier

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 21 a pour thème la sécurité des objets communicants et du Wi-Fi avec des experts de Romain Lecomte Solucom, Philippe Laurier de TeleCom ParisTech, Arnaud Cassagne, Nomios, Fabrice Jonvel de BlueSafe, Laurent Camus DCI, un article sur la sécurité du RFID par Antonin Le Faucheux de NB System, l’interview du porte-parole de l’ENISA sur la politique de sécurité de l’EU en matière de Cyber-défense. Un article sur la Norme 22301 par Hervé Schauer, La rubrique Data Center contient un dossier sur la vidéosurveillance et contrôle d’accès par Dominique Legrand Président de l’AN2V et Joël Delepine de Jerlaure et la fin de l’article sur ITIL dans les Data Centers.

Enfin, il contient le calendrier 2013 des évènements de sécurité dans le monde. _ Ce numéro fait 88 pages couverture incluse plus le Calendrier

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 20 a pour thèmes : Les métiers de la SSI avec le concourt du CLUSIF, du Club 27001, de l’AFCDP, de FedISA... Il inclut un spécial Sécurité en Belgique. Il contient aussi un dossier sur Spécial sur les meilleurs conférences des GS Days et des artciels sur les Data Centers avec un article sur la climatisation par Serge Cousin CIV, un état des lieux de l’offre d’hébergement par Eric Weiss, APL, la suite de l’article sur La gestiopn de Production des Data Centers vue au travers d’ITIL par Frédéric Charon CESIT.

Sortie : le 15 septembre 2012

Numéro épuisé en version papier.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro Hors Série traite des produits de sécurité de demain. Vous y trouverez des articles avec l’Association R&D-SSI, le Pôle Systematics, Nicolas Ruff, Sébastien Léonnet, Paul Such. Vous y trouverez aussi un guide des solutions de sécurité de demain.

ce numéro est en téléchargement libre sur ce lien : http://www.globalsecuritymag.fr/fic...

Sortie le 12 juin 2012

Numéro épuisé en version papier

Le numéro 19 a pour thèmes : Le BYOD Il inclut un spécial Sécurité en République Tchèque. Il contient aussi un dossier sur Spécial de 20 pages sur les Data Centers avec une cartopgraphies des Data Centers en France qui proposent de la co-locaiton, un Etat des lieux des Data Centers par Eric Weiss, APL, un focus sur la Région PACA avec entre autre Claude Dos Santos de Jerlaure, La gestiopn de Production des Data Centers vue au travers d’ITIL par Frédéric Charon du CESIT

Sortie : le 15 avril 2012

La version papier est épuisée.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 18 a pour thèmes : la DLP, les bons conseils en matière de chiffrement et de gestion de clés. Il inclut un spécial Sécurité en Pologne. Il contient aussi un dossier sur le rôle de l’urbaniste par Frédéric Charon et Lionel Diez du CESIT

Sortie : le 15 février 2012

La version papier est épuisée.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 17 a pour thèmes : Nouvelles technologies et sécurité avec un focus sur les SmartGrid et sur le SSO et la fédération des Identités. Il inclut un spécial Sécurité en Russie. Il contient aussi un dossier sur l’abaissement du PEU et l’urbanisation des Data Centers. Il inclut le Calendrier annuel des événements de sécurité dans le monde

Sortie : le 1er décembre 2011

La version papier est épuisée.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 16 a pour thèmes : les stratégies des éditeurs d’antimalware , il traite aussi de sécurité et mobilité. Il inclut un spécial Sécurité en Suède. Il contient aussi un point sur le Code of Conduct.

La version papier est épuisée.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 15 a pour thèmes : la Security by Design, il traite aussi de la Privacy by design. Il inclut un spécial Sécurité en Allemagne. Il contient aussi une cartographie des Data Centers en France.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 14 a pour thèmes : le test d’intrusion. Il inclut un spécial Sécurité au Japon. Il contient aussi un article sur le bilan prospectif des attaques en 2010 et 2011.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 13 a pour thèmes : La biométrie, la sécurités des applications Web et la sensibilisation. Il inclut un spécial Sécurité au Maroc. Il contient aussi un article sur les malwares mutants et invisible ainsi qu’un dossier sur la sécurité physique des Data Centers.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 12 a pour thème les Firewalls. Il inclut un spécial Sécurité au Brésil, un bilan des attaques sur le Web suite à la Coupe du Monde de Football et un dossier sur la rationalisation des Data Centers.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro Hors Série a pour thème le "Droit à la Vie privée numérique". Il fait le point sur le projet de Loi des Sénateurs Détraigne & Escoffier avec le concourt de l’AFCDP . Vous y trouverez les interviews de Madame La Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique Nathalie Kosciusko-Morizet, du Sénateur Yves Détraigne, de Monsieur Paul-Olivier Gibert, Président de l’AFCDP, le témoignage de RSSI...

Numéro épuisé. En téléchargement libre sur notre site web. Cliquez ici pour le télécharger

Le numéro 11 a pour thème la sécurité du Cloud Computing. Il aborde se thème sous différents aspects : La Sécurité, l’Archivage, les Data Centers... Vous trouverez aussi un vision de la sécurité au Royaume-Uni.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour avoir un aperçu du magazine :

Le numéro 10 a pour thème la Cryptologie. Il contient l’interview du Général Jean-Louis Desvignes, Pdt de l’ARCSI, des interviews de chercheurs en cryptologie de l’INRIA, l’Université de Limoges, Thales, Mobilegov... Vous trouverez aussi un bilan des attaques 2009.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le Numéro Hors Série 3 "Spécial GS Days" est sorti le 1er décembre 2009. Il contient un article juridique de Maître Thibault du manoir de Juaye sur le thème des réseaux sociaux, ainsi qu’une présentation des "GS Days, Journées Francophones de la Sécurité" (conférences et sponsors). Vous trouverez également joint le Calendrier annuel de Global Security Mag avec tous les salons de l’année 2010 dans le domaine de la sécurité, et un nouveau jeu de crypto.

Les Hors Série sont toujours inclus dans le prix de l’abonnement. Numéro épuisé - La version PDF reste disponible

Le numéro 9 a pour thème l’apport Sécurité et Nouvelles Technologies. Il aborde : les outils de mobilités, les réseaux sociaux, l’IAM et la Fédération des Identités. La rubrique Internationale traite de la sécurité en Inde.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 8 a pour thème l’apport de la sécurité dans le GreenIT. La rubrique Internationale traite de la sécurité En Finlande. Vous y trouverez également un article sur la Defcon.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

(TVA 20%)

Le numéro 7 a pour thème la Virtualisation. Il comprend aussi un dossier sur la rénovation des Data Centers... La rubrique Internationale traite de la sécurité à Dubaï.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

(TVA 20%)

Le numéro 6 a pour thème la QoS, le bilan des attaques sur la toile en 2008. Il comprend un mini dossier sur la Code of Conduct en matière de Data Centers, un compte rendu du 25ème Chaos Communication Congress de Berlin... La rubrique Internationale traite de la sécurité en Irlande.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

(TVA 20%)

Le numéro 5 a pour thème la VoIP, les firewall, les antimalwares et la gestion des mails. Il comprend un article sur la LOPPSI II, l’abécédaire de la norme, un mini dossier sur les Data Centers... La rubrique Internationale traite de la sécurité en Suisse Romande.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Hors Série n°002 Spécial Banque & Assurance

Hors série n°002 Banque & Assurance

On y trouve un article réalisé en collboration avec deux experts du Cabinet Mazars, l’Interview de Christophe Chaumont, Responsable de la sensibilisation de Natixis, un article de jean-Marc Riestch, Président de FedISA, sur la dématérialisation et les interviews d’Hassan Maad (Evidian), Frédéric Pierresteguy (Avocent), Jean-Michel Craye (Orange Business Service), Hervé Troalic (Orange Business Service), Thierry Charvet (Orange Business Service), Olivier Mauras (beemo technologie), Thierry Blanc (STS Group), Frédéric Bouzy (Iron Moutain Digital)

Les Hors Série sont toujours inclus dans le prix de l’abonnement. Numéro épuisé - La version PDF reste disponible en téléchargement libre en cliquant ici

Livre Blanc Hors série sur la virtualisation pour Stonesoft

Les Hors Série sont toujours inclus dans le prix de l’abonnement. Numéro épuisé - La version PDF reste disponible en cliquant ici.

Le numéro 4 a pour thème "l’IAM : des outils et des hommes". Il comprend aussi un point sur la norme ISO/CEI 27005, un compte rendu de la Black Hat Conference Las Vegas, un article sur l’IE dans les PME, un mini dossier sur le Risk Management... La rubrique Internationale traite de la sécurité en Tunisie.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Numéro Hors Série Spécial Black Hat avec le compte rendu des conférences les plus intéressantes de la Black Hat Europe et l’interview exlusive de Jean-Marc Thoumelin DG de Trend Micro France pour les 20 ans de son entreprise....

Les Hors Série sont toujours inclus dans le prix de l’abonnement. Numéro Epuisé - La version PDF reste disponible.

Le numéro 3 a pour thème : la Security As a Service, la sécurité du Web II, les réseaux sociaux....

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le numéro 2 a pour thème : la gestion de parc informatique et la sécurité

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Le premier numéro a pour thème : l’Intelligence Economique.

La version PDF est disponible au prix de 12€TTC (TVA 20%)

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

(TVA 20%)

