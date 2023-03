Global Index Cloud, tendances et prévisions EMEA en 2023

mars 2023 par Wasabi et l’agence Vanson Bourne

Les entreprises de la région EMEA intensifient l’adoption du stockage cloud

D’après les résultats de l’étude, 83 % d’entre elles prévoient d’augmenter la quantité de données qu’elles stockent dans le cloud public au cours de cette année et 81 % d’entre elles envisageraient d’augmenter leur budget destiné au stockage cloud public. Premier constat de l’enquête : les entreprises de la région EMEA privilégient désormais le stockage de leurs données dans le cloud au détriment du stockage sur site, bien qu’elles aient du mal à gérer les coûts.

" La région EMEA constitue un segment du marché global du stockage cloud très important. Avec des exigences spécifiques en matière de sécurité, de migration, d’accessibilité ou encore de souveraineté des données, cela rend plus complexes les décisions relatives à l’infrastructure cloud. Toutefois, les données de notre étude révèlent que la région EMEA va continuer de voir augmenter son volume de données stocké dans le cloud, ainsi que le budget alloué au stockage en 2023. "

Andrew Smith, Senior Manager, Strategy and Market Intelligence, Wasabi Technologies

Les entreprises de la région EMEA privilégient le stockage cloud au détriment du stockage sur site

• 87 % des entreprises ont migré leur stockage sur site vers le cloud public en 2022, l’Allemagne dépasse d’ailleurs la moyenne de la région EMEA avec 98 %, suivie de la France avec 85 % et du Royaume-Uni avec 78 %.

• 90 % des entreprises s’attendent à ce que la quantité de données qu’elles stockent dans le cloud reste la même ou augmente en 2023.

• Les raisons qui poussent les entreprises à passer d’une infrastructure de stockage sur site au cloud sont nombreuses : avoir une infrastructure plus résiliente (43 %), limiter les coûts d’entretien du matériel existant ou d’achat de nouveau matériel (40 %) ou encore la volonté de faire évoluer son parc technologique (38 %), sont les principaux facteurs mentionnés. La France, fait figure d’exception par rapport au reste de la région EMEA, puisque la principale raison avancée par les entreprises est l’accès à un espace de stockage au niveau mondial (44 %).

• En ce qui concerne les exigences réglementaires auquel un stockage cloud doit répondre, c’est le respect de la réglementation RGPD qui est de loin le premier choix des organisations britanniques. Pour la France et l’Allemagne, on retrouve les normes ISO en tête de leurs exigences.

• Concernant la sécurité des données, 40 % des entreprises françaises ont déclaré que le manque d’expérience et de formations sur les plateformes de cloud computing constituaient une préoccupation majeure, tandis que 37 % des entreprises britanniques considèrent l’accès non autorisé ou la consultation de leurs données comme une préoccupation plus importante. En Allemagne, 36 % des répondants considèrent l’absence de politique de gestion des accès aux données comme une problématique majeure en matière de cybersécurité. Enfin, aux Pays-Bas c’est le manque de solutions de backup et de protection des données qui inquiète les entreprises.

• Lorsqu’il s’agit de choisir son fournisseur de stockage cloud, les priorités mises en avant par les organisations de la région EMEA sont les capacités du fournisseur à protéger les données, les sécuriser et répondre aux enjeux de conformité. Néanmoins, certains font figure d’exception : pour les entreprises britanniques le coût du stockage cloud est l’élément le plus important ; En France et aux Pays-Bas, c’est le critère de durabilité qui prime.

Les entreprises de la région EMEA prévoient d’augmenter leurs dépenses en matière de stockage cloud, malgré une difficulté à gérer les coûts

• Les entreprises de la région EMEA allouent en moyenne 14 % de leur budget informatique total au stockage cloud, contre une moyenne de 12 % dans le reste du monde. Par ailleurs, 81 % prévoient d’augmenter le budget consacré au stockage cloud en 2023.

• Les trois principales raisons avancées par les entreprises qui prévoient d’augmenter leurs budgets de stockage dans le cloud public sur les 12 prochains mois sont les initiatives en matière d’informatique (51 %), les actions mises en place pour soutenir l’équipe commerciale (47 %), ainsi que la mise en conformité avec les nouvelles exigences en matière de sécurité, de sauvegarde et de récupération des données (43 %)

• 52 % des entreprises ont déclaré avoir dépassé leur budget de stockage dans le cloud public initialement fixé au cours de l’année écoulée. Les entreprises britanniques ont été les plus performantes dans la gestion des coûts avec seulement 45 %.

• Plusieurs raisons sont avancées par les entreprises pour expliquer le dépassement du budget : une utilisation du stockage supérieure à ce qui a été convenu (39%), des frais d’exploitation de données plus élevés que prévu (37%), un nombre d’applications supplémentaires migrées vers le cloud (37%), l’augmentation du prix des listes de stockage (37%), des frais d’extraction des données plus importants (35%), les appels d’API (31%), des frais de sortie imprévus (26%) ou encore les frais de suppression des données (26%) plus élevés.

• Dans l’ensemble, les répondants de la région EMEA indiquent que 48 % de leur facture de stockage dans le cloud est allouée aux frais et 51 % à la capacité de stockage, en moyenne. À noter que les Pays-Bas ont indiqué la dépense proportionnelle la plus élevée en matière de frais (51 %) et le Royaume-Uni a indiqué la plus faible (45 %).

« Une entreprise doit être agile et l’utilisation des données offre un véritable avantage concurrentiel. Néanmoins, le stockage et l’accès à ces données représentent un coût important pour les organisations. L’étude, qui révèle que plus de la moitié des entreprises ont dépassé leur budget alloué au stockage, met en lumière la complexité et l’incertitude des frais de stockage dans le cloud en 2022. Dans le contexte économique actuel, la gestion du budget alloué au stockage constitue un enjeu majeur pour les entreprises et un axe d’amélioration pour les fournisseurs de stockage en 2023. » conclut Andrew Smith, Senior Manager, Strategy and Market Intelligence, Wasabi Technologies

*Méthodologie

Wasabi a chargé l’agence Vanson Bourne de mener des recherches sur le stockage cloud. L’étude s’est adressée à près de 1000 décideurs informatiques ayant une implication ou responsabilité dans les achats de stockage en cloud public dans leur organisation. Sur les 1000 personnes interrogées, 350 (35%) étaient basées dans la région EMEA. La recherche a eu lieu en novembre et décembre 2022 auprès d’organisations de plus de 100 employés dans tous les secteurs publics et privés. Tous les entretiens ont été menés à l’aide d’un processus rigoureux de sélection à plusieurs niveaux afin de s’assurer que seuls les candidats adéquats ont eu la possibilité de participer. La première partie du Wasabi Global Cloud Storage Index a analysé les résultats de l’enquête mondiale, en tirant des conclusions mondiales et américaines. La partie 3 de ce rapport se concentrera spécifiquement sur le marché de l’Asie-Pacifique, qui a ses propres défis uniques de stockage en nuage.