Global Account Manager-Editeur Cybersécurité-CDI-Paris-90/110k€package

mars 2020 par Elite Cyber Group

Accompagner les clients sur des C-levels et les conseiller sur les solutions & produits

Vulgariser des éléments techniques complexes auprès de tous niveaux hiérarchiques client et typologie métiers

Apporter le conseil et support technique auprès de comptes dédiés

Identifier et développer de nouvelles opportunités business

Vulgariser les besoins clients auprès des équipes internes Produit/Marketing/Ingénierie

Apporter un support technique et fonctionnel aux clients

Répondre aux demandes et questions clients sur les parties technique et également business

Délivrer des présentation Sales client de très haut standard

Participer aux conférences et séminaires

Expérience sur un poste de RSSI/CISO ou équivalent et/ou minimum de 5 ans d'expériences dans le domaine Cybersécurité sur un poste à Responsabilité chez un provider ou société de Conseil (Head of, Manager, Développement d'offres, etc)

Très bonnes connaissances sur la gestion des vulnérabilités, conformité, détection & réponses à incidents, Sécurité Web & Sécurité Réseau

Connaissances sur les régulations de conformité fédérales sont un plus (HIPAA, GLBA, Sarbanes Oxley SOX, etc )

Excellentes capacités de présentation client et de communication

Bonne capacité à vulgariser des sujets techniques auprès de tout type d'audience

Excellente capacité de rédaction

Niveau d'anglais courant

Ouvert aux déplacements à l'international

EliteCyber représente son client acteur majeur et mondiale dans les solutions de sécurité IT, ils sont aujourd'hui présents chez des milliers de clients Grands Compte type CAC 40 / Fortune.Ils proposent aujourd'hui des solutions allant de l'évaluation de vulnérabilités à la gestion de la conformité et savent s'adapter à tous types de clients et systèmes informatiques.Ils sont aujourd'hui reconnus comme l'une des sociétés des plus rentables dans leur secteur et s'appuie sur l'autonomie de chacun de leurs 47 bureaux afin d'être le plus agile possible face à des problématiques marchés différentes selon le pays, les tailles entreprises et les cultures professionnelles.Environnement et management à l'américaine, ils misent sur les compétences de leurs équipes et mettent tout en œuvre afin que leurs collaborateurs restent les meilleurs, avec des mises à jour techniques, produits, marché et industrie.Un objectif : la satisfaction client !Ils recherchent aujourd'hui un Global Account Manager qui les rejoindra sur leur BU EnterpriseMissionsProfilFrance Ile-de-france IDF Paris Cybersécurité Cybersécurity IT-security sécurité-it Sécurité-des-SI RSSI Assitant-RSSI PSSI ciso chief-information-security-officer provider editeur solution-de-sécurité vulnerability-management gestion-des vulnérabilités sales pre-sales post-sales hipaa glba sarbanes oxley sox gba technical-account maanger global-accountmanaer avant-vente business développement-d-affaires customer client prospects customers-services compliance english anglais nasdacq politique-de sécurité PIA privacy-impact-assesment RGPD GDPR sécurité-projet project-security risk-nalysus it-risk ebios iso27005 risk-manager Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense-Microsoft-Windows SQL-Server Azure Office-365 Dynamics MSBI Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- I Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy

Salaire : 90k€-110k€ pacakge (selon profil)

Date annonce : 25/03/2020

Date de debut : 25/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...