GitHub passe au sans mot de passe pour une 2FA plus forte, comme avec les YubiKeys

août 2021 par Marc Jacob

GitHub annonce que la plateforme n’accepte plus les mots de passe pour l’authentification des opérations Git CLI, et nécessitera donc l’utilisation d’identifiants plus forts pour toutes les opérations Git authentifiées sur GitHub.com. Cela inclut les clés SSH (pour les développeurs), les tokens d’installation OAuth ou GitHub App (pour les intégrateurs) ou une clé de sécurité matérielle, telle qu’une YubiKey.