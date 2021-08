GitGuardian est disponible sur la place de marché GitHub

août 2021 par Marc Jacob

GitGuardian annonce sa disponibilité sur la place de marché GitHub et son classement à la première place dans sa catégorie. La solution permet aux DevOps, aux équipes de sécurité et aux développeurs de mettre en œuvre la détection et la remédiation automatisées des secrets dans leurs dépôts git. Cette disponibilité sur la GitHub Marketplace rend la sécurisation du code accessible et facile à installer.