Gilles Grangé nommé Directeur du Haut de Marché de Bouygues Telecom Entreprises

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de CPE Lyon et d’un MBA à l’IAE de Paris la Sorbonne Business School, Gilles Grangé dirigeait depuis 2018 la division Energy et Utilities de Sopra Steria. Auparavant, il assurait la direction générale de Wipro France.

Désormais en charge des activités Grands Comptes, Marchés Publics et ETI, Gilles Grangé et ses équipes devront répondre à quatre enjeux majeurs de Bouygues Telecom Entreprises :

Développer l’activité fixe et services sur l’ensemble de la business unit, notamment sur les grands comptes ;

Préserver la valeur sur le mobile en capitalisant sur le savoir-faire et l’innovation de BTE ;

Renforcer le positionnement en tant qu’opérateur d’infrastructures et solutions de premier plan avec des offres de services enrichis ;

Piloter la transformation de l’organisation commerciale pour faire face aux nouveaux besoins des entreprises dans le contexte post-COVID.