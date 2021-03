Gigamon présente « Hawk »

mars 2021 par Marc Jacob

Le constat, les solutions de visibilité traditionnelles ne peuvent pas être automatisées pour s’adapter à une infrastructure hybride dynamique. Ce manque de visibilité sur le cloud a rendu extrêmement difficile une gestion efficace de l’infrastructure pour les équipes informatiques. Un désagrément qui peut également conduire à une mauvaise expérience utilisateurs, des angles morts en matière de sécurité et de conformité mais aussi des difficultés de migration cloud.

Pour combler ce manque de visibilité, Gigamon présente Hawk, le premier système de visibilité et d’analyse pour toutes les données en transit sur n’importe quel réseau cloud. Il offre notamment :

• Une visibilité cloud évolutive : visibilité-as-code qui peut être intégrée dans l’automatisation cloud pour une mise à l’échelle évolutive à la demande. Un modèle de licence unique, basé sur la consommation qui fonctionne de manière transparente sur n’importe quel cloud qu’il soit public ou privé.

• Une visibilité cloud pour les outils réseau : une visibilité immédiate et sans agent, des couches 2 à 7 sur n’importe quel réseau cloud.

• Une visibilité réseau pour les outils de cloud computing : livraison de l’ensemble des données en transit aux outils cloud, telle que la visibilité du trafic de conteneurs est-ouest et des appareils non gérés, par le biais des métadonnées des applications réseau.

Grâce à cette visibilité évolutive, Gigamon Hawk simplifie radicalement les infrastructures hybrides, élimine les failles de sécurité et de conformité et offre aux équipes informatiques une visibilité totale de leurs environnements cloud à grande échelle. Hawk est disponible sous forme de souscription, évolutif à la demande, avec un support intégré et composé de :

• Une série de nœuds de visibilité qui peuvent être étendus et réduits selon les besoins sur n’importe quel réseau cloud.

• Un entrepôt de données dans le cloud pour les applications analytiques de sécurité et opérationnelles

• Une interface simple et unique pour la gestion par glisser-déposer ou orchestration

Hawk est intégré à AWS et toutes les principales plateformes cloud, permettant une vue unifiée sur les infrastructures hybrides. Hawk pour AWS comprend notamment des fonctionnalités telles que la visibilité évolutive qui s’adapte automatiquement pour capturer le trafic des nouvelles instances EC2, la distribution efficace du trafic en miroir vers plusieurs destinations d’outils, et la possibilité d’extraire et stocker les métadonnées du réseau et des applications dans un bac de stockage AWS pour une analyse en temps quasi réel ou historique.

« Nous voyons la plupart de nos clients accélérer la migration de leurs applications et charges de travail critiques vers le cloud, ce qui se traduit par des infrastructures hybrides toujours plus complexes dans le cloud. Une complexité croissante qui met les équipes informatiques et InfoSec au défi de fournir la visibilité et le contrôle complets du trafic qui est devenu la marque de fabrique des réseaux optimisés et sécurisés nécessaires pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Les outils traditionnels de surveillance des réseaux ayant du mal à assurer la visibilité de l’activité dans le cloud, l’adoption croissante du cloud augmentera la présence et la criticité des angles morts des réseaux. Ici, les problèmes de visibilité et de contrôle du cloud peuvent être résolus au mieux par les solutions de visibilité cloud de nouvelle génération, comme celles de Gigamon », explique Mark Leary, directeur de recherche chez IDC.