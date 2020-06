Gigamon, partenaire des entreprises pour garantir la sécurité et la performance de leurs réseaux 5G

juin 2020 par Gigamon

Initialement prévue pour l’été 2020, le déploiement de la 5G a été reporté en raison de la crise sanitaire mondiale. La cinquième génération de technologie de communication mobile marque un tournant important pour les opérateurs téléphoniques et les entreprises, avec à la clef d’importantes perspectives de croissance. En effet, selon le World Economic Forum l’impact économique mondial de la 5G en matière de nouveaux biens et services atteindra 12 000 milliards de dollars d’ici 2035. L’occasion pour Gigamon, spécialiste de la visibilité réseau unifiée et des analyses sur toutes les données en temps réel, d’informer les entreprises sur les défis majeurs et les nouvelles opportunités à venir autour de la 5G.

La 5G représente une ré-architecture majeure des réseaux cellulaires mobiles utilisant un modèle distribué, la virtualisation, la séparation des plans de contrôle et de données ainsi que le Software Defined Network (SDN). Et ceci pour répondre aux exigences de très faible latence, de volume de trafic considérable et du nombre important de dispositifs utilisateurs. Les opérateurs de téléphonie mobile doivent être en mesure de fournir des services réseaux radicalement nouveaux et de la plus haute qualité. Ils ont travaillé à l’élaboration de nouvelles normes pour ces services 5G, et fait les investissements d’infrastructure nécessaires. Ils espèrent faire évoluer rapidement la qualité et les performances des services et garantir la connectivité des êtres humains et des appareils nécessaires au New Tomorrow.

Cependant, outre des opportunités sans précédent, ces innovations pour la technologie 5G s’accompagnent également de nouveaux défis en matière de complexité, de capacité et de sécurité des réseaux.

• Fonctionner à une telle vitesse et à un tel volume va introduire de nouveaux défis pour les opérateurs de téléphonie mobile. Les innovations à la périphérie du réseau impliquent un volume et une vitesse de données jamais atteints et qui doivent être surveillées au cœur du réseau.

• Cette nouvelle architecture implique de nouveaux protocoles, la distribution fonctionnelle, la virtualisation, le Software Defined Network (SDN) et la séparation physique du contrôle et des données des utilisateurs - y compris le Multi-Access Edge Computing (MEC). Tout cela ajoute davantage de complexité et augmente la nécessité de surveillance et de sécurisation du réseau.

La visibilité est la clé pour surmonter ces défis et atteindre la stabilité des services. C’est à ce niveau que Gigamon se place comme expert pour la gestion de ce nouveau raz-de-marée de visibilité que représente la 5G. Grâce à ses solutions, les entreprises peuvent exploiter la puissance d’une visibilité sans précédent dans tous les environnements de réseau physiques, virtuels et dans le cloud. Elles peuvent également améliorer la résilience et la disponibilité tout en simplifiant et renforçant la sécurité.

Gigamon partage 3 conseils pour accompagner les entreprises dans leur transition vers la 5G :

• Repenser l’expérience utilisateur : au fil de l’évolution, l’extension et de la transformation de leurs réseaux, les entreprises doivent anticiper les besoins croissants de leurs clients en matière de trafic réseau et de données. Que ce soit pour la 5G ou la virtualisation des fonctions réseau (NFV), les solutions de Gigamon offrent aux entreprises une visibilité complète et précise de l’activité de leurs clients à l’échelle de leur réseau. Elles leurs permettent d’innover en matière de services, d’améliorer l’expérience utilisateur, de réduire les risques et d’augmenter la rentabilité moyenne par abonné.

• Redéfinir la sécurité des réseaux : les équipes NetOps et SecOps sont confrontées à d’énormes difficultés pour traiter les menaces en raison de la complexité croissante de la gestion et de la sécurisation de l’infrastructure organisationnelle des entreprises. Les solutions de nouvelle génération Gigamon pour les fournisseurs de services offrent une visibilité totale sur l’ensemble de leur réseau, tout en simplifiant l’architecture de sécurité et optimisant la protection.

• Réorganiser les performances du réseau : la gestion du réseau et la garantie d’une disponibilité permanente deviennent de plus en plus complexes. La surveillance et la gestion constituent une tâche ardue pour les équipes. Gigamon offre aux entreprises une visibilité complète de toutes leurs données en mouvement, en filtrant et en envoyant le trafic adéquat à chaque outil et en offrant la souplesse nécessaire pour effectuer des modifications sans risquer de compromettre la disponibilité.