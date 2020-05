Gigamon nomme David Woodcock, vice-président pour la zone EMEA

mai 2020 par Marc Jacob

Gigamon annonce la nomination de Dave Woodcock au poste de vice-président EMEA afin d’accélérer la croissance de ses activités. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des technologies et du channel, il sera chargé de mettre en place, diriger et gérer les stratégies commerciales sur le continent.