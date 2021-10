Gigamon et New Relic lancent leur écosystème open source de Quickstarts et d’intégrations partenaires

octobre 2021 par Marc Jacob

Gigamon et New Relic lancent New Relic Instant Observability (I/O), un écosystème open source de démarrage pour permettre à tous les ingénieurs logiciels de contrôler, d’établir un tableau de bord et d’alerter l’ensemble de leur pile technologique en quelques minutes.