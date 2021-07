Gigamon choisi par Cegedim.cloud

juillet 2021 par Marc Jacob

En tant qu’hébergeur agréé de données de santé, cegedim.cloud recherche une visibilité intégrale sur son infrastructure complexe et cloisonnée, afin de prévenir tout incident de production, de performance ou de sécurité, et ainsi offrir le meilleur service possible à ses clients. Déjà doté des outils nécessaires pour surveiller son infrastructure réseau physique (switch, routeurs…), cegedim.cloud souhaitait étendre la capture de tout le trafic de l’infrastructure virtuelle vers ses sondes de métrologie physique.

Le choix de la visibilité avec Gigamon

Grâce à la solution de visibilité de Gigamon, les équipes de cegedim.cloud ont pu obtenir la visibilité sur le trafic de l’infrastructure virtuelle, tout en optimisant le fonctionnement de leurs sondes de monitoring avec la fonction de déduplication permise par la matrice intelligente.

Les solutions Gigamon au service de l’infrastructure

L’installation et le déploiement de la solution Gigavue HC2, Gigasmart deduplication, tunneling/desencapsulation / Gigavue VM : Visibility Fabric™ de Gigamon s’est fait rapidement et en toute autonomie par les équipes de cegedim.cloud. Avec une infrastructure virtuelle importante comme la leur ( 8000 machines virtuelles et une centaine d’hyperviseurs) les équipes avaient besoin d’une solution suffisamment mature pour répondre à leur besoin de visibilité.