Gigamon améliore la visibilité réseau pour les architectures cloud Nutanix

juin 2020 par Marc Jacob

Les équipes IT et InfoSec sont en première ligne dans les stratégies de transformation digitale et ont pour objectif commun d’offrir une expérience fluide et cohérente à l’utilisateur final. Au cœur de ces initiatives, la vitesse réseau est essentielle pour les performances et l’amélioration de la sécurité. D’ailleurs, pour plus de 60% des répondants d’une récente étude Nutanix, c’est le facteur majeur ayant le plus d’impact sur leurs futures stratégies cloud.

GigaVUE Cloud Suite for Nutanix permet de :

• Gagner en visibilité complète : identifier automatiquement les charges de travail, instancier et dimensionner les VM GigaVUE G-vTAP pour l’acquisition de trafic et configurer les politiques de trafic

• Identifier plus de 3 000 demandes : envoyer le trafic de la bonne application au bon outil tout en générant plus de 5 000 attributs de métadonnées L4-7 pour une meilleure sécurité et des informations contextuelles liées aux performances

• Améliorer la capacité des outils : les outils de sécurité et de surveillance virtuels sont déchargés de tâches lourdes et d’un trafic non pertinent pour améliorer l’efficacité, faciliter le dimensionnement et minimiser les coûts.

La suite GigaVUE Cloud pour Nutanix fournit une solution de visibilité du trafic réseau en fonction des applications qui fonctionne de manière transparente avec Nutanix Prism. Les entreprises peuvent désormais obtenir automatiquement le trafic de charge de travail basé sur Nutanix AHV, optimiser le contenu du trafic et distribuer le trafic sélectionné vers des outils de sécurité et de surveillance, ce qui augmente la sécurité, l’efficacité opérationnelle et l’adaptabilité sur plusieurs datacenters.