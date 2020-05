Gigamon accompagne les entreprises pour améliorer leurs performances et leur gestion des réseaux dans un environnement post-confinement

mai 2020 par Gigamon

Alors que les Français reprennent petit à petit leur quotidien après deux mois de confinement, les entreprises et organisations sont encore, pour certaines, loin de leur quotidien d’avant crise sanitaire. Gigamon partage sa réflexion et donner quelques conseils afin d’aider les organisations à s’ajuster et mettre en place une stratégie adaptée dans à un environnement post-confinement.

Lors de sa présentation du plan de déconfinement le 7 mai dernier, le premier ministre Édouard Philippe avait recommandé aux salariés et entreprises de maintenir le télétravail tant que possible à la levée du confinement. Selon un récent sondage de l’ANDRH (Association Nationale des DRH), 70 % des entreprises sont prêtes à maintenir leurs salariées en télétravail total ou partiel. Le télétravail semble ainsi s’installer plus durablement dans les habitudes des Français et les entreprises et organisations se doivent de repenser leur organisation sur un plus long terme. Dans le contexte de l’exploitation des réseaux et de la sécurité de l’information, cela signifie qu’il faut soutenir une main-d’œuvre nouvellement répartie et des processus numériques avec un budget en diminution.

L’infrastructure et les outils de réseau de la plupart des organisations ont été conçus pour initialement soutenir une main-d’œuvre principalement basée dans les bureaux. Du jour au lendemain, les technologies de l’information ont dû être rééquipées pour prendre en charge une main-d’œuvre à distance deux à trois fois plus importante que ce qui était prévu. Les modifications rapides du réseau et des outils soulèvent de nouvelles préoccupations en matière de sécurité, de résilience et de performances puisque le trafic réseau a changé de l’intérieur vers l’extérieur. De même, les applications dont nous dépendons, qu’elles soient personnalisées, packagées ou basées sur le web, sont toutes poussées à des limites jusqu’alors inexplorées.

Aujourd’hui, l’impératif pour les équipes NetOps est de s’assurer que la disponibilité du réseau, les performances et donc l’expérience utilisateur sont optimisées. C’était déjà un défi à temps plein, mais il est devenu encore plus complexe et exigeant. En effet, les organisations ont vu la majorité de leur trafic passer du LAN au WAN.

Gigamon conseille et accompagne les organisations en priorisant les 3 points suivants :

• Maintenir la disponibilité du réseau, les performances et l’expérience des utilisateurs : les équipes de NetOps doivent pouvoir visualiser le trafic et ensuite filtrer le trafic sûr ou à faible risque pour préserver la bande passante pour d’autres applications.

• Sécuriser les réseaux : face à la recrudescence des attaques les vulnérabilités suite au passage à la WFH, il est impératif que les organisations disposent d’outils puissants et optimisés pour détecter et répondre à ces nouvelles menaces.

• Travailler avec des budgets réduits : les équipes de NetOps et d’InfoSec doivent aujourd’hui faire plus avec leurs ressources existantes et maximiser le retour sur investissement de leurs outils actuels.

L’objectif étant d’allier visibilité et agilité pour garantir une transition organisationnelle réussie !