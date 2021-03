Gigamon a obtenu la certification Nutanix Ready pour sa nouvelle solution Gigamon Hawk

mars 2021 par Marc Jacob

Gigamon a obtenu la certification Nutanix Ready pour sa nouvelle solution Gigamon Hawk – le premier système de visibilité et d’analyse pour toutes les données en transit sur n’importe quel réseau cloud. Hawk permet une visibilité complète, réduit considérablement les interventions manuelles grâce à l’approche visibilité-as-code qui peut être intégrée dans l’automatisation cloud et fournit aux outils sur site et cloud des informations réseau contextualisées auxquelles il serait impossible d’accéder autrement.

Au cours des dernières années, la complexité des technologies aura engendré un manque de visibilité sur les infrastructures hybrides. Grâce à une interface avec gestion et contrôle intégrés, Gigamon Hawk comble ce manque de visibilité en simplifiant radicalement les infrastructures hybrides : élimination des angles morts de sécurité et de conformité et garantie d’une expérience utilisateur optimale. En plus d’être certifiée solution AHV Nutanix Ready, Hawk est intégré aux principales plateformes et outils cloud, offrant une vue globale sur n’importe quelle infrastructure hybride.