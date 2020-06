Gfi obtient le label Afaq Entreprise Innovante décerné par l’Afnor

juin 2020 par Marc Jacob

Enjeu majeur au coeur des réflexions et des activités de toutes les entreprises, l’innovation fait partie de l’ADN du groupe Gfi. Depuis plusieurs années, le Groupe a développé, à la fois une culture et un ensemble de services et de solutions en matière d’innovation. Aujourd’hui, l’attribution du niveau Expert du label Afaq Entreprise Innovante par l’Afnor vient reconnaître et récompenser la démarche Innovation de Gfi, pilier de sa culture d’entreprise.

En France, en partenariat avec l’Afnor, Gfi a engagé une évaluation complète de sa démarche et de ses pratiques d’innovation. Grâce au label de l’Association française de normalisation, l’ESN peut désormais rendre compte à l’ensemble de ses clients et partenaires de son niveau de maturité en Innovation. Le Groupe a été évalué au niveau « Expert » (niveau de maturité 4/5) au regard d’un référentiel d’évaluation coconstruit, inspiré d’approches normatives comme l’ISO 56002 (Système de Management de l’innovation).

L’évaluation Entreprise Innovante a mis en lumière plusieurs caractéristiques propres au groupe Gfi telles que l’existence d’un réseau de FabLabs, lieux dédiés à la co-innovation avec les clients et partenaires, la place de l’innovation dans la stratégie du Groupe comme véritable levier de différenciation et de transformation accompagnée par l’excellente appropriation de l’innovation par la strate managériale ou encore la forte mobilisation pour acculturer les collaborateurs du Groupe.

Le groupe Gfi investit massivement dans l’innovation pour permettre à ses clients de se projeter et de faire l’expérience des dernières avancées technologiques sur une grande diversité de sujets tels que les smart agents avec sa solution BotFoundry, la social robotics, la réalité virtuelle et augmentée, ou encore la computer vision. Cet investissement guide l’accompagnement quotidien de ses clients, en les aidant à se transformer et ainsi répondre aux défis business qu’ils rencontrent. L’innovation, pilier du développement chez Gfi, se traduit notamment par un réseau européen de six FabLabs, implantés en France, en Belgique, au Portugal et en Espagne.

L’innovation se cultive aussi en interne. L’ESN a, entre autres, lancé en décembre 2019 « Do You Speak AI ? », une opération internationale via sa plateforme de formation My University Gfi. Ce challenge interne, permettant aux trois gagnants de partir deux jours en immersion dans un FabLab, a été proposé à l’ensemble des collaborateurs du groupe Gfi, soit plus de 20 000 personnes dans 22 pays à l’époque.