Gfi fait l’acquisition de IECISA

avril 2020 par Marc Jacob

Le groupe Gfi franchit une nouvelle étape stratégique en intégrant l’espagnol Informática El Corte Inglés (IECISA) pour créer un grand leader technologique européen et renforcer son positionnement sur la péninsule ibérique et en Amérique du Sud.

Gfi, après avoir reçu l’accord de l’ensemble des autorités de la concurrence compétentes, annonce aujourd’hui le closing de l’acquisition d’Informática El Corte Inglés (IECISA). Cette opération avec IECISA, filiale informatique du géant de la distribution El Corte Inglés, représente une nouvelle étape clé de la stratégie de croissance internationale poursuivie par Gfi depuis plusieurs années.

Après 10 années de croissance organique et d’acquisitions successives couronnées par cette opération, Gfi atteint une nouvelle dimension. Le Groupe renforce ainsi sa position parmi les grandes ESN en Europe, Afrique et Amérique Latine en portant son chiffre d’affaires consolidé à 2,3 milliards d’euros pour 2019 (pro forma), dont 60 % à l’international. Avec plus de 27 000 collaborateurs répartis dans 26 pays, Gfi continue ainsi de déployer ses investissements sur les marchés en croissance et confirme son orientation stratégique de conquête. Le renforcement des expertises du Groupe pour un avenir prometteur

L’ensemble des expertises, des services et des solutions développées par IECISA intègrent le portefeuille global de Gfi et pourront ainsi être déployés partout où le Groupe est présent.

L’acquisition de IECISA vient compléter l’offre de solutions et de conseil du Groupe, en renforçant considérablement son offre en intégration de systèmes digitaux dans les secteurs Retail, Transport, Gouvernements, Smart Cities, Assurance, Santé, etc…

IECISA apporte également son expertise multisectorielle sur d’autres thématiques clés, comme Industrie 4.0, Cybersécurité, Intelligent Workplace et les ERP (SAP) avec comme point commun, l’objectif de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique.

Ce nouvel ensemble, intégré, qui vient clôturer le programme de développement Boost2020 de Gfi, fait entrer le Groupe dans une nouvelle dynamique tout en conservant sa spécificité d’acteur industriel soucieux de la proximité avec ses clients, en vue de leur apporter le meilleur de son savoir-faire et de les soutenir dans leur transformation grâce à ses innovations.

Chiffres clés : Avec cette acquisition d’envergure, le Groupe atteindra ainsi les 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur 2019 (pro forma), dont 60 % à l’international, 27 000 collaborateurs dans 26 pays, faisant de Gfi une ESN de référence en Europe et dans le monde. Ces perspectives de croissance se matérialisent en opportunités d’emplois : Gfi s’apprête à recruter 4 000 personnes à l’international en 2020.