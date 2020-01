Gestion des mots de passe : le temps des bonnes résolutions est arrivé !

janvier 2020 par LastPass

Alors qu’une nouvelle année vient de commencer, les bonnes résolutions sont de coutume. Alors que figurent souvent en tête de liste la reprise du sport, réaliser des économies ou encore d’autres objectifs personnels, il existe une résolution indispensable que tout le monde se doit de mettre en place. Car à l’ère du numérique, on oublie très souvent qu’il faut désormais adopter des bonnes pratiques pour bien se protéger. En ligne, les cybercriminels sont nombreux et guettent la moindre faille de sécurité. Il est donc temps de prendre soin de son empreinte numérique.

LastPass, la solution de gestion des mots de passe de LogMeIn livre quelques astuces pour que les consommateurs prennent mieux en main leur vie numérique et prennent de nouvelles habitudes pour mieux se prémunir contre les vols de données.

• Une application non utilisée ? On se désinscrit avant de la supprimer !

Tout au long de l’année, chaque consommateur crée des dizaines de comptes en ligne sur des sites e-commerce ou directement via des applications. Concernant les applications jamais utilisées, il faut penser à se désinscrire et non simplement la supprimer. Ce type de comptes retiennent des informations cruciales sur leurs utilisateurs : emails, date d’anniversaire, lieu de résidence, préférences d’achats etc… autant d’informations qui facilitent les chances d’être victime d’une cyberattaque.

• Nouvelle année rime avec nouveaux mots de passe.

La réutilisation à l’infini d’un mot de passe n’est plus vraiment une pratique acceptable à l’ère du digital. Pour bien commencer l’année 2020, il est important de mettre à jour ses mots de passe afin qu’ils soient uniques, complexes et difficiles à déchiffrer. Un gestionnaire de mots de passe peut également aider dans cette organisation et renforcer votre propre sécurité en ligne.

• Pensez à sauvegarder vos informations personnelles !

Si ce n’est pas le cas, il est important de le faire et ce, pour tous ses appareils aussi bien personnels que professionnels. Ainsi, s’il arrive quelque chose à votre ordinateur ou votre smartphone, vous pourrez retrouver et avoir accès à vos informations et documents importants grâce à cette sauvegarde.