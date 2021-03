Gestion des identités : Okta rachète Auth0 pour 6,5 milliards de dollars

mars 2021 par Marc Jacob

Cette fusion permettra aux entreprises de bénéficier d’un plus grand choix dans la gestion des identités selon leurs besoins spécifiques et offrira une réponse à tous les cas d’utilisation d’identité, quel que soit le public ou l’utilisateur. Auth0 fonctionnera comme une unité commerciale indépendante au sein d’Okta, et les deux plates-formes seront prises en charge et intégrées au fil du temps.

La transaction accélérera la croissance d’Okta sur le marché de l’identité, qui est estimé à 55 milliards de dollars. La gestion des identités est devenue un élément central au cœur des activités des organisations, partout dans le monde, en permettant de rationaliser les processus, réduire les coûts, maintenir les niveaux de sécurité les plus élevés et améliorer l’expérience client pour stimuler la croissance.