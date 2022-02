Gestion de l’information : les tendances qui aideront à la résilience des organisations en 2022

février 2022 par Antti Nivala, Fondateur et CEO de M-Files

Si nous devons tirer une leçon de l’année écoulée, c’est que la seule chose prévisible avec certitude pour 2022 est justement l’incertitude. Les entreprises sont encore en train de se remettre des effets de la pandémie et d’apprendre à s’adapter à ce monde du travail à distance. Alors que les chefs d’entreprise reconnaissent que la préparation continuelle au changement ne peut plus être reléguée au second plan, la réactivité et la résilience seront une priorité absolue pour continuer à exercer dans un monde du travail en perpétuelle évolution.

En ce début d’année 2022, les entreprises renforcent et modernisent leurs processus informatiques afin d’être prêtes au prochain changement. Pour augmenter leur agilité, elles se tournent vers des solutions de gestion de l’information qui les aideront à s’adapter aux besoins de leur activité, à faciliter l’aspect collaboratif, et à délivrer une meilleure expérience client et de meilleures conditions de travail tout en augmentant la rentabilité et en diminuant le risque.

Suivre les tendances afin de séduire le plus grand nombre

En ce qui concerne l’adoption des solutions de gestion de l’information, nous pouvons nous attendre à voir ces solutions adopter les codes des tendances du moment comme ceux des technologies B2C pour les logiciels B2B et la personnalisation de l’expérience client. Aujourd’hui, les employés veulent en entreprise la même expérience que dans la vie de tous les jours et les fournisseurs vont devoir faire évoluer leurs solutions pour répondre à ces attentes. Ensuite, il s’agit de mieux personnaliser l’expérience de l’utilisateur en fonction de son métier et de son travail. L’IA et d’autres technologies équivalentes vont aider à fournir une expérience sur mesure, en étudiant la manière de réaliser certaines tâches au quotidien.

L’IA pour améliorer la recherche d’information

Jusqu’à présent, en matière de gestion de l’information, l’IA s’est concentrée sur la compréhension du contenu et des actions de l’utilisateur – en utilisant ces informations pour classer les documents comme il se doit et en extraire la bonne information. L’évolution naturelle va vers l’anticipation des besoins de l’utilisateur pour lui servir sur un plateau les informations qui l’intéressent. La recherche d’information ne se limitera plus à trouver des documents contenant une chaîne de caractères spécifique, mais donnera lieu à un ensemble de résultats et de réponses de type "Google" basés sur la compréhension de ce que vous recherchez. Les fournisseurs pourront également commencer à fournir des recommandations de contenu plus pertinentes en fonction de votre identité et de la tâche que vous souhaitez accomplir.

Le Zéro Trust devient la norme

L’approche Zero Trust en matière de sécurité va devenir la norme. Ainsi, alors qu’avant l’attention se portait sur la sécurité du réseau physique, l’authentification, et les contrôles d’accès, elle va désormais bifurquer vers des contrôles au niveau des applications et du contenu, avec des politiques pour chaque type de données. Les plus sensibles doivent être identifiées et gouvernées. La consignation des événements et les pistes d’audit doivent être solides. Les clients doivent connaître et être en mesure de contrôler la manière dont les informations sont accessibles et déplacées tout au long de leur cycle de vie. Les fournisseurs devront s’adapter à des exigences de sécurité plus strictes sans que cela n’affecte la productivité.

À mesure que ces tendances se concrétiseront, les solutions de gestion de l’information prépareront les organisations à la résilience, en garantissant la stabilité et la réactivité pour leur permettre de s’adapter et d’évoluer en toute circonstance.