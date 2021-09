Gestion Multicloud : comment soulager les entreprises ?

septembre 2021 par Scott Brindamour, Sr Director Product Innovation, Edge R&D and Platform Enablement chez Lumen

Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent plus se passer du cloud pour fonctionner. Au-delà de mettre en avant les bénéfices liés à une stratégie multicloud, Gartner indique qu’il est actuellement rare que les entreprises n’utilisent qu’un seul fournisseur cloud. En effet, 81 % des personnes interrogées en utiliseraient un minimum de deux. Et pour cause, cette infrastructure « multicloud » est devenue nécessaire pour la plupart des structures, notamment pour répartir les applications, les logiciels, la puissance de calcul et le stockage de données sur plusieurs environnements. Cependant, cela représente une charge de gestion supplémentaire importante pour les équipes informatiques.

La gestion multicloud : pourquoi est-elle devenue un tel désordre ?

La gestion du cloud est devenue un fardeau pour les entreprises pour plusieurs raisons.

Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients : avec l’expérience, les entreprises se sont aperçues que certains environnements clouds sont mieux adaptés à un type de charge de travail que d’autres. Par exemple, la latence peut devenir un problème en fonction de l’emplacement géographique des serveurs clouds. Le coût peut avoir influencé le choix du service Cloud. Les modèles de facturation et d’assistance peuvent également jouer un rôle dans le choix du service ou de la plateforme. En plus de peser dans la décision initiale, ces critères peuvent amener l’entreprise à changer de prestataire. Les entreprises veulent avoir la liberté d’apporter les changements nécessaires en fonction de leurs besoins, mais il n’est pas toujours facile pour elles de suivre en permanence l’évolution des fonctionnalités et performances des différentes plateformes disponibles.

Les utilisateurs ne disposent pas d’une vue unifiée pour gérer des environnements multiples. Sans couche d’abstraction, il est très difficile de simplifier les processus de gestion entre les différents environnements. Cette couche est destinée à simplifier cet ensemble en dissimulant les détails de l’implémentation derrière une interface plus intuitive et intelligible. Elle permet également de fournir une vue complète des systèmes disponibles, en montrant les différentes briques ainsi que les composants du système complet.

À tout cela s’ajoute une autre problématique, la portabilité – c’est-à-dire la possibilité de déplacer facilement des charges de travail d’une plateforme cloud à une autre - relève plus du fantasme que d’une réalité pour les responsables des services clouds. Garantir la compatibilité entre les différentes plateformes pose un problème, tout comme les coûts souvent surprenants associés au déplacement des charges de travail.

Comment rendre la gestion du multicloud plus facile pour les entreprises ?

En définitive, apprendre à gérer le multicloud, que ce soit en interne ou via des prestataires, est une nécessité. Une partie de la solution peut consister à prendre en compte toutes les charges de travail, peu importe leurs emplacements, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de défaillance dans les politiques de sécurité ou d’accès.

Les outils de gestion multicloud ont pour but de simplifier la gouvernance qui contrôle le partage de données et d’informations, quel que soient leur environnement. Actuellement, nombre de ces outils incluent généralement des systèmes de contrôle des coûts car beaucoup d’entreprises ont été surprises par les coûts inattendus des services de cloud et surtout par leur capacité à grimper rapidement ! L’approche des plateformes de cloud en matière de facturation complique également les choses. Pour bien dimensionner et automatiser leurs dépenses et leur consommation de services clouds, mais surtout pour rechercher et évaluer régulièrement quelle est la meilleure combinaison de services clouds possible, les entreprises ont besoin de solutions de gestion multicloud.

En fin de compte, les options de gestion multicloud les plus efficaces offrent une visibilité totale de l’environnement de l’entreprise, de sorte qu’elle puisse suivre les fluctuations d’utilisation des services, les coûts associés, les tendances mais aussi déceler les optimisations possibles à mettre en place !