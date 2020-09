Gérer un multicloud dans un environnement international sécurisé

septembre 2020 par Manuel HAAS, Directeur du développement chez Use It Cloud

La transformation IT des organisations est désormais une réalité concrète dont nous ne pouvons nous affranchir. Dans ce contexte, le cloud se positionne comme un allié clé et nombre d’entreprises mettent en place des environnements multicloud pour mener à bien leurs opérations. Ce modèle multicloud peut profiter à l’optimisation des ressources informatiques, mais mal appréhendé, engendre des difficultés de gestion opérationnelle.

Gérer efficacement son infrastructure multicloud

Dans ce contexte, il est fondamental d’utiliser un seul tableau de bord pour la gestion simultanée des ressources cloud. La DSI ne subit plus alors d’intermittences entre les différentes consoles d’administration. De plus, un pilotage unifié permet d’accéder à une seule terminologie de Cloud, qui est une abstraction des terminologies spécifiques à chacun des fournisseurs. Les commandes de gestion sont alors entièrement homogénéisées pour tous les Clouds.

L’agilité, au cœur du fonctionnement des services

Chaque service peut avoir son compte dédié, sous la responsabilité d’un administrateur, qui affecte des rôles et des ACLs sur les ressources et les opérations aux membres de son équipe. Il peut par exemple définir quels utilisateurs peuvent déployer et libérer des ressources et sur quel Cloud précisément. De plus, les environnements dits de CMP (Cloud Management Platfporm) enregistrent toutes les actions de déploiement effectuées, en indiquant l’identité de l’utilisateur, l’horodatage et les opérations qui ont été effectuées. Toutes ces données peuvent être extraites des bases de données et injectées dans un outil de reporting. Si l’administrateur le souhaite, il peut également limiter le nombre de VMs autorisés pour chaque compte. Il est ainsi possible de respecter la hiérarchie organisationnelle de l’entreprise.

Maitriser son installation de gestion multicloud

Il est important de désigner une ou plusieurs personnes dont le rôle sera de contrôler et de suivre à tout instant les ressources déployées par l’ensemble des services. Un des nombreux avantages des plateformes de CMP est de présenter un seul et unique tableau de bord de suivi, quels que soient les Clouds où les ressources sont provisionnées.

Les données pertinentes de suivi et de gestion de chaque déploiement peuvent être modélisées sous forme de tableaux ou d’illustrations graphiques, facilitant ainsi la synthèse immédiate de la totalité des déploiements et des états des ressources composant chaque déploiement. Les actions pouvant être appliquées à chaque ressource sont également affichées, rendant ainsi possible toute intervention immédiate si nécessaire depuis l’interface d’un CMP.