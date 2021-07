Gérer les identités dans un environnement cloud dédié : le futur de l’IAM

juillet 2021 par Marc Jacob

La transformation digitale conduit aujourd’hui de plus en plus d’entreprises à migrer leur infrastructure informatique dans le cloud afin d’optimiser leurs opérations et de réduire leurs coûts.

Toutefois, dans le même temps, le besoin de disposer d’environnements cloud privés et d’une isolation de leurs traitements et transactions accroît pour elles l’importance de la sécurité des données et de configurations personnalisées.

En effet, une majorité des organisations optent pour une combinaison d’offres cloud, gérés par des fournisseurs de services différents. Beaucoup de ces environnements cloud sont « multi-tenant », ce qui veut dire qu’ils sont partagés avec d’autres organisations.

De ce fait, afin de protéger les données de leurs utilisateurs et de leurs clients et rester en conformité avec les réglementations, les entreprises sont à la recherche de solutions cloud « private tenant » ou « single tenant » qui leur permettent d’accroître la sécurité et la protection des données personnelles. Dans un environnement cloud non pas « multi-tenant » mais « private tenant, » les ressources ne sont pas partagées avec d’autres utilisateurs. En isolant physiquement ses ressources et ses données dans le cloud, l’entreprise peut ainsi configurer son environnement et accroître la sécurité pour répondre à ses besoins spécifiques. De plus, cette liberté de configuration lui permet de réduire ses coûts informatiques, d’améliorer les expériences client et au bout du compte, d’accroître ses revenus.

Appliquées à la gestion des identités et des accès (IAM), ces nouvelles solutions cloud ont de nombreux atouts. Elles offrent en effet les avantages d’une autorité d’authentification centralisée avec une grande souplesse de configuration, tout en étant intégrées dans un environnement cloud dédié avec une isolation des informations et des ressources pour supporter les exigences de protection des données.

Les bénéfices pour les organisations sont multiples, mais peuvent être classés dans deux catégories.

Optimisation de la gestion des identités et réduction des coûts

Migrer la solution de gestion des identités et des accès d’un data center sur site vers un cloud « private tenant » permet de réduire significativement les coûts de fonctionnement, ceci en simplifiant l’administration avec des options de configuration centralisée afin d’automatiser les opérations.

D’autre part, grâce au support d’un large éventail d’identités et de fournisseurs de services cloud, ces solutions garantissent une expérience utilisateur cohérente pour les collaborateurs, les partenaires et les clients. En outre, une capacité de dimensionnement automatique (auto scale) donne à l’entreprise la possibilité de déployer rapidement des ressources cloud supplémentaires en cas de besoin, ou de les réduire en cas de baisse de trafic.

Sécurité accrue et protection des données personnelles

Les exigences des consommateurs en matière de protection de la vie privée ne cessent d’augmenter. Dans le même temps, des réglementations sont apparues à travers le monde ayant pour objectif premier de protéger les données personnelles, auxquelles les entreprises doivent se conformer sous peine d’amende. Parmi celles-ci figurent le RGPD dans l’Union Européenne, le California Consumer Privacy Act (CCPA) aux Etats Unis et le Consumer Data Right (CDR) en Australie.

Avec la capacité de déployer des « private tenants » dans le cloud, les organisations profitent d’un meilleur contrôle sur leurs données. Elles peuvent ainsi protéger efficacement les données personnelles de leurs clients, en améliorant leur expérience digitale sans compromettre la sécurité. De plus, des « tenants » régionaux séparés garantissent le lieu de résidence des données, en conformité avec des exigences réglementaires.