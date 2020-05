Gérer la configuration des Firewalls : un élément clé de la politique de cybersécurité

mai 2020 par Stéphane Hauray, Directeur régional WEST EMEA chez TUFIN

La sécurisation des systèmes d’information représente un enjeu clé pour les entreprises et structures publiques qui sont exposées à des cyberattaques toujours plus impactantes. Dans ce contexte, les différentes organisations semblent enfin prendre la mesure des tâches à mettre en œuvre pour limiter leur exposition aux risques cyber. Cela se matérialise notamment par des investissements importants et l’achat de nombreuses solutions dans tous les domaines, notamment dans le secteur stratégique des Firewalls.

Des organisations toujours plus complexes et ouvertes

Plus que jamais, la transformation digitale des entreprises et l’évolution de leur organisation (entreprises éclatées, relations avec les partenaires, intégration de nouvelles solutions dans le système d’information, etc.) ont profondément fait évoluer le nombre d’échanges digitaux, ce qui engendre de nombreuses vulnérabilités (applicatives, réseaux, etc.). C’est dans ce contexte que les Firewalls jouent un rôle de premier plan pour protéger le SI.

Bien entendu, on peut se féliciter de la mise en œuvre de firewalls à grande échelle, mais se pose tout de même l’épineuse question de leur paramétrage et évolution. C’est précisément dans ce contexte qu’il est indispensable de repenser en profondeur la gestion des firewalls afin qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle. En ce sens, une automatisation de la gestion des changements de politiques de sécurité sur les firewalls tout en respectant la conformité est nécessaire.

Avoir une visibilité constante des changements effectués sur les Firewalls

Au regard des points précédemment évoqués, il est nécessaire d’avoir une visibilité en temps réel sur les modifications des règles de firewalls. Ce point est fondamental pour les équipes des Directions de Systèmes d’Information qui gèrent des parcs de firewalls étendus et multi fournisseurs. On notera également à ce sujet qu’une autre donnée clé est d’avoir un pilotage entièrement centralisé pour gérer et contrôler tous les changements réalisés. Cette situation est d’autant plus pertinente pour avoir une vision d’ensemble des changements multiples effectués dans des situations particulières, non prévues et massives à l’image du recours au télétravail qui a par exemple été décuplé ces derniers mois. Cela s’est traduit par des modifications constantes des règles de paramétrage.

La prise en compte des différentes plateformes

Assurer une gestion efficace et performante des changements de configuration réalisés sur les firewalls doit aussi prendre en compte tous les types de matériels et de configuration. Il s’agit donc de raisonner de manière globale (physique, virtuelle, dans le cloud ou On-Premise).

Surveiller les changements de configuration de firewalls, bénéficier d’une visibilité centralisée des modifications et détecter facilement et dépanner les erreurs de configuration sont donc des éléments clés à mettre en place. Cela passera par une nouvelle gouvernance de la gestion des Firewalls et la mise en place de nouveaux processus de gestion automatisés et industriels.