Gérard Kounkou, Yumisgn : De l’authentification forte à la signature électronique

octobre 2021 par Marc Jacob

RCDevs créée en 2013 au Luxembourg, est spécialisée dans l’authentification forte. La société a lancé il y a quelques années déjà OpenOTP un serveur d’authentification multi facteurs. A partir de ce produit elle a créé une suite de sécurité qui se nomme “OpenOTP suite” qui va de l’authentification forte à la signature électronique. Afin de commercialiser sa solution de signature électronique Yumisgn, RCDevs a créé une spin Off au nom éponyme. Gérard Kounkou, directeur de Yumisgn explique sa stratégie.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Gérard Kounkou : RCDevs est une société créée en 2013 spécialisée dans l’authentification forte.

L’idée de départ était de créer une solution à double facteurs d’authentification appelée OpenOTP pour permettre aux entreprises de se connecter à leur système informatique.

Avec le temps RCDevs a élargi sa gamme de solutions de sécurité et aujourd’hui nous proposons une sécurisation des accès aux ressources d’une entreprise au sens large, pour répondre notamment à la problématique de mobilité des salariés avec le télétravail, qui a induit de nouveaux enjeux de sécurisation et élargit le périmètre de sécurité.

Initialement, RCDevs a été créée au Luxembourg avec une majorité de clients implantés aux Etats-Unis. Nous comptons aujourd’hui plus de 800 clients dans 60 pays. A présent, nous souhaitons renforcer notre activité en France et au Benelux, car la sécurité et la mobilité y représentent des enjeux majeurs.

Au Benelux nous souhaitons développer des partenariats forts avec des acteurs économiques européens pour bâtir des écosystèmes où l’authentification est importante.

En France, l’enjeu de la sécurité informatique est devenu stratégique. Les entreprises ont compris qu’elles étaient fragiles, au vu du nombre de hackings et qu’elles risquaient des pertes de revenus importantes.

Notre ambition est d’implémenter une solution adaptée à chaque type d’organisme, quelle que soit sa taille. Qu’elles soient PME, ETI, Administrations ou Grandes Entreprises, toutes peuvent installer nos solutions. Pour ce faire, nous proposons un package qui recouvre tous les besoins de sécurité. Nous venons aussi de développer des gammes de produits innovants avec la mise en place de la signature électronique, compliant avec le règlement européen eIDAS.

Afin de commercialiser sa solution de signature électronique Yumisgn, RCDevs a créé une spin Off au nom éponyme, dont je suis actuellement le CEO.

GS Mag : Quelles sont vos gammes de produits ?

Gérard Kounkou : Le produit phare est OpenOTP : serveur d’authentification multi facteurs. A partir de ce produit nous avons créé une suite de sécurité qui se nomme “OpenOTP suite” qui intègre non seulement la gestion IAM (gestion des identités et des politiques d’accès) mais aussi un serveur d’authentification forte “OpenOTP”, un serveur de centralisation des accès et clés SSH “SpanKey”, la sécurité des accès physiques dans les entreprises, la signature électronique conforme à la réglementation eIDAS ou encore les transactions financières PSD2.

GS Mag : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Gérard Kounkou : Dès la création de RCDevs, nous avons eu un pôle support très sollicité au point qu’aujourd’hui il représente une entité autonome au sein de RCDevs, pour accompagner toutes les structures dans l’implémentation de la suite de sécurité de RCdevs.

Nous produisons du support pour l’ensemble de nos clients quelle que soit leur taille et nous alimentons aussi un forum technique. Notre stratégie actuelle est de développer l’axe support.

Concernant l’accompagnement, nous aidons nos clients à installer nos produits et nous fournissons une documentation - en anglais - très complète, régulièrement mise à jour et plébiscitée par nos clients.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Gérard Kounkou : Aujourd’hui nous possédons une solution qui permet de sécuriser tous les accès aux ressources des organisations, publiques ou privées.

Une solution sur mesure qui s’adapte aux besoins de chacune, ainsi qu’à la mobilité des salariés.