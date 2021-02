Genetec remporte un projet de mise à niveau de la sécurité de Changi Airport Group

février 2021 par Marc Jacob

Changi Airport Group, gestionnaire l’aéroport Changi de Singapour, l’un des aéroports les plus innovants et les plus avancés technologiquement au monde, a choisi Genetec Inc. ("Genetec"), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, pour améliorer et mettre à niveau son système de sécurité.