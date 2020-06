Genetec reconnu leader mondial des logiciels de vidéosurveillance

juin 2020 par Marc Jacob

Selon la dernière étude du service d’intelligence analytique et de vidéosurveillance d’Omdia (Informa), Genetec Inc. ("Genetec"), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, continue de renforcer sa position de premier développeur mondial de logiciels de vidéosurveillance, avec une part de marché en augmentation. Dans l’ensemble, Genetec a connu une croissance trois fois plus rapide que celle du marché et la plus forte croissance de tous les grands éditeurs de logiciels toutes régions du monde confondues (données Omdia 2018 et 2019).

Les entreprises, les gouvernements, les établissements d’enseignement et les organismes de sécurité publique recherchent toujours plus de fonctionnalités pour protéger la vie privée et assurer la cybersécurité, mais aussi plus de valeur opérationnelle et de retour sur investissement pour leurs systèmes de sécurité physique. Leur besoin d’une solution de vidéosurveillance sécurisée au sein d’une plateforme de sécurité physique véritablement unifiée a permis à Genetec de croître plus rapidement que le reste du marché dans toutes les zones géographiques.

Toujours selon le rapport Omdia, Genetec est en outre désormais le premier fournisseur occidental de matériel de vidéosurveillance back-end, combinant enregistreurs, encodeurs et logiciels, ce qui démontre une demande croissante de dispositifs fiables de la part d’un leader reconnu en matière de respect de la vie privée et de cybersécurité.

Comparaison des statistiques annuelles d’Omdia Research (2018 à 2019) :

• Genetec renforce son leadership en tant que premier éditeur de logiciels de vidéosurveillance au monde, avec une part de marché à 11,9 % (vs. 10,6 % en 2018)

• La part de marché mondiale de Genetec a connu une croissance de +18,7 % d’une année sur l’autre, de 10,6 % en 2018 à 11,9 % en 2019

• Genetec a enregistré la croissance la plus rapide des dix plus grands fournisseurs de la région EMEA, soit +19 % en 2019

• Genetec a enregistré la plus forte croissance des logiciels de vidéosurveillance en Asie, à +37 %, contre +11,1 % pour le marché en général