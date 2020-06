Genetec présente son portefeuille de solutions dédiées au secteur des transports en commun, pour unifier la sécurité et les opérations

juin 2020 par Marc Jacob

Les sociétés de transport en commun ont habituellement recours à différents systèmes propriétaires et spécialisés qui ne sont pas interconnectés. Afin d’accompagner les équipes en charge de la sécurité, de l’informatique, des opérations et de l’entretien des véhicules, Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme de solutions conçues pour aider les sociétés de transport en commun à unifier leur sécurité et leurs opérations depuis une seule et même interface intuitive.

Le portefeuille Transports en commun de Genetec permet aux principales parties prenantes de fonctionner de façon synchrone grâce à une solution qui unifie les systèmes de sécurité placés en bord de route et embarqués dans les véhicules avec ceux dédiés aux opérations et à l’intelligence, tirant parti de leur infrastructure de sécurité existante pour fournir des informations supplémentaires.

La plupart des systèmes en bord de route et embarqués dans les véhicules sont développés sur des architectures séparées et propriétaires, qui nécessitent des mises à jour et des intégrations personnalisées coûteuses pour pouvoir communiquer, et seulement de façon rudimentaire, avec d’autres systèmes. La migration vers une plateforme ouverte, unique et accessible depuis une même interface permet d’unifier les systèmes et de poser les bases d’une meilleure coordination des processus, d’une réponse efficace aux incidents et d’un travail plus collaboratif. Cette approche facilite la création de processus internes permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale de l’entreprise. De plus, les sociétés de transport en commun sont de plus en plus sollicitées par des partenaires extérieurs (sociétés de transport voisines, forces de l’ordre, services municipaux, etc.). Un système unifié établit une infrastructure qui facilite le partage des données tout en les sécurisant.

Au cœur du portefeuille Transports en commun de Genetec, la plateforme Genetec Security Center est conçue pour unifier la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI). Grâce au système de gestion vidéo (VMS) Security Center OmnicastMC, les sociétés de transport en commun peuvent surveiller leur infrastructure et leurs véhicules afin de protéger les voyageurs et le personnel en s’appuyant sur une large gamme des meilleurs équipements en caméras, encodeurs et vidéosurveillance.

Le système de contrôle d’accès Security Center SynergisMC sécurise les entrées pour le personnel et les voyageurs, améliore la conformité, tout en tirant parti du réseau existant et des dispositifs de contrôle d’accès tiers. Le système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI) Security Center AutoVuMC permet aux équipes de gestion du stationnement d’appliquer plus facilement les limitations de stationnement en localisant et en comptant les véhicules d’intérêt tels que les bus, les taxis et les véhicules partagés, et en fournissant un inventaire en temps réel des véhicules sur les voies d’accès et dans les parkings surveillés.

Le portefeuille Transports en commun de Genetec comprend également un certain nombre de fonctionnalités spécifiques aux transports en commun :

Security Center Fleet Monitoring est une solution unifiée et non propriétaire permettant de configurer et d’interagir avec les différents appareils présents à bord de chaque véhicule d’une flotte, et d’accéder ainsi à la vidéo en direct, à la localisation GPS et aux données télématiques.

Security Center Transportation Sensor Management récupère les données de nombreux capteurs afin de compter les personnes ou les véhicules entrant sur les sites, suivre l’occupation et servir de déclencheurs pour les procédures.

La gestion des communications SipeliaMC étend la sécurité d’une société de transport en commun à l’aide de communications SIP qui favorisent la collaboration entre collègues grâce aux appels audio et vidéo intégrés, tout en permettant au personnel d’exploitation de gérer les systèmes d’adressage publique ainsi que les appels entrants et sortants des appareils d’interphonie.

Le portefeuille comprend également un certain nombre d’options supplémentaires :

Genetec Mission ControlMC est un système de gestion collaborative des décisions qui permet aux sociétés de transport en commun d’utiliser leurs capteurs et dispositifs de sécurité existants pour collecter et évaluer les données, et d’identifier ainsi les situations et incidents complexes. Une fois les incidents identifiés, le système déclenche une réponse qui permet aux opérateurs de suivre les processus spécifiques au transport et de satisfaire les exigences de conformité.

Genetec ClearanceMC est un système de gestion collaborative des enquêtes conçu pour accélérer les enquêtes tout en permettant aux administrations de collecter, gérer et partager en toute sécurité des preuves provenant de différentes sources avec les parties prenantes internes et externes.

StreamvaultMC est une gamme de solutions d’infrastructure de sécurité clé en main allant des postes de travail aux serveurs entièrement équipés, en passant par des ordinateurs de bord renforcés pour les flottes de véhicules.