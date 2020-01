Genetec partage ses principales prévisions sur les tendances en matière de sécurité physique pour 2020

janvier 2020 par Genetec

Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions unifiées de sécurité, de sûreté publique, d’opérations et de business intelligence, partage aujourd’hui ses 5 principales prévisions pour le secteur de la sécurité en 2020.

IA : distinguer la réalité de la fiction

Alors que l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un terme courant, elle est encore loin d’être une réalité pour tous. Bien que les machines progressent à grands pas, elles ne sont pas capables de penser ou d’agir comme des humains. En revanche, elles sont vraiment douées pour passer au peigne fin une énorme quantité de données et fournir des informations plus approfondies afin d’aider les êtres humains à prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement et plus efficacement.

En 2020, nous pouvons nous attendre à ce que le machine learning continue à faire d’énormes progrès dans le secteur de la sécurité, aidant les villes et les forces de l’ordre à déployer leurs ressources physiques plus efficacement en fonction des prévisions de criminalité. Le machine learning sera également déterminant pour aider les systèmes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation à devenir meilleurs que jamais dans la lecture des caractères, le rejet des lectures erronées, la reconnaissance de l’origine d’une plaque d’immatriculation, etc.

Reconnaissance faciale et vie privée

Alors que certaines personnes considèrent le déploiement de la reconnaissance faciale ou d’autres outils d’analyse permettant d’identifier les individus et de suivre leurs mouvements comme un moyen puissant d’améliorer l’efficacité et la sécurité, d’autres y voient une atteinte à la vie privée. À l’approche de 2020, les développeurs devront travailler main dans la main avec les organismes de réglementation, tout en continuant à améliorer la technologie pour éliminer ce genre de préjugés. L’élaboration de solutions utilisant une approche Confidentialité dès la conception aidera à dissiper les inquiétudes et à accroître la protection.

Gestion des identités physiques

Les entreprises de toutes tailles doivent contrôler l’accès à leurs espaces et à leurs installations. Cependant, celles qui n’ont pas le budget nécessaire pour investir dans de coûteuses applications personnalisées dépendent de processus impossibles à tracer, qui impliquent de nombreuses interactions humaines pour accorder puis révoquer l’accès à leurs espaces et installations sécurisés. Le suivi des accès individuels exige beaucoup de temps et d’énergie de la part des agents de sécurité, du personnel et des visiteurs. Heureusement, en 2020, la prolifération des solutions prêtes à l’emploi amènera un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises à passer à des systèmes de gestion des identités basés dans le cloud, qu’elles pourront facilement mettre en œuvre. Ces solutions plus abordables de gestion des identités physiques et des accès (PIAM) aideront les entreprises à sécuriser leurs systèmes et leurs installations en gérant efficacement les demandes d’accès en fonction de l’identité d’une personne et des politiques de sécurité de l’entreprise. Elles peuvent également s’assurer que seules les personnes qui ont le droit d’accéder à un secteur sécurisé peuvent le faire en gérant et en automatisant le processus.

Amélioration de la protection des données avec la blockchain

Bien que la blockchain soit généralement associée à la cryptomonnaie, elle est de plus en plus utilisée dans d’autres secteurs. Pour faire bref, c’est une façon non destructive de suivre l’évolution des données dans le temps. Utilisée dans les technologies de sécurité, la blockchain peut empêcher le sabotage des preuves vidéo et de contrôle d’accès, ainsi que des systèmes de gestion des identités. En raison de sa capacité à retracer les interactions avec des fichiers numériques, la blockchain peut déterminer si un fichier a été saboté, puis fournir des informations sur le lieu et l’heure où le sabotage a eu lieu. La blockchain est incroyablement puissante lorsqu’il s’agit de maintenir la chaîne de responsabilité et de s’assurer que les données de sécurité n’ont pas été manipulées.

Nous constatons qu’elle est d’ores et déjà utilisée par des entreprises internationales qui cherchent à renforcer leurs systèmes de sécurité grâce à la technologie. Plus les avantages de la blockchain seront reconnus, plus d’autres entreprises commenceront à l’utiliser pour protéger l’intégrité de leurs données opérationnelles et de sécurité.

Ciblage continu de la cybersécurité

La cybersécurité continuera d’être un enjeu massif pour l’industrie de la sécurité physique en 2020. Plus les entreprises collecteront de données, plus elles auront de données à protéger. Aujourd’hui, les instances dirigeantes et les fabricants responsables travaillent déjà en partenariat avec des chercheurs universitaires, des experts en technologie, des défenseurs des droits civils et des dirigeants de l’industrie pour réglementer l’utilisation de technologies potentiellement invasives et les procédures requises pour se prémunir contre les violations de données. Ces partenariats continueront à se renforcer en 2020.

En plus d’aider à orienter la réglementation, les fabricants devront investir massivement dans la cybersécurité en intégrant par défaut des protections dans leurs produits. Pour toutes les parties concernées, l’objectif sera de promouvoir la sécurité tout en protégeant la vie privée et les libertés civiles des individus. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons profiter des deux en même temps.