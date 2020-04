Genetec lance la fonctionnalité ’Rapport de proximité de contagion et de contaminants’

avril 2020 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de reporting dans son système de contrôle d’accès Security Center SynergisMC (Synergis), conçue pour aider les entreprises à trouver tous les individus qui ont emprunté une porte à proximité d’une personne considérée comme contagieuse. Il est possible que celle-ci ait contaminé la poignée de la porte ou d’autres surfaces, ou qu’elle ait laissé des contaminants aérosols sur son passage. Ce rapport permet d’identifier toutes les personnes qui présentent un risque accru d’avoir été en contact avec des contaminants ou des personnes contagieuses. Cette fonction sera également utile aux clients qui manipulent des substances dangereuses et est mise gratuitement à la disposition de tous les clients du système de contrôle d’accès Genetec Synergis.

Développée à la demande de McCormick Place à Chicago, le plus grand centre de congrès d’Amérique du Nord, la fonctionnalité de rapport permet d’établir s’il y a eu proximité physique entre une personne infectée et d’autres employés ou visiteurs badgés, sur la base de leur utilisation du système de contrôle d’accès. Un rapport peut rapidement être généré pour mettre en relation des événements d’accès, tranche horaire par tranche horaire, afin d’identifier les personnes qui présentent un risque accru d’avoir été en contact avec des contaminants ou des personnes contagieuses. Les entreprises sont ainsi en mesure d’informer proactivement les personnes de la possibilité d’une contamination, et de prendre les précautions d’hygiène nécessaires, comme le prévoient les procédures et réglementations en matière de santé et de sécurité.

Les clients utilisant déjà Synergis qui souhaitent obtenir plus d’informations sur le Rapport de proximité de contagion et de contaminants peuvent se rendre sur le Portail Client Genetec.